Invitation aux médias - Routes Americas 2019 : Dans les coulisses du plus important forum de développement aérien des Amériques





QUÉBEC, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Du 12 au 14 février prochains, des centaines de décideurs de l'industrie aérienne afflueront vers Québec pour en découvrir toute la beauté et le potentiel d'affaires, mais aussi pour planifier et négocier l'avenir des services aériens.

Routes Americas est le plus important forum de développement aérien des Amériques. Il se tiendra pour la première fois au Canada cette année, et c'est l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) qui en sera l'hôte. Ce forum annuel permettra aux aéroports du Canada et des Amériques de se rassembler avec les plus grands décideurs et de créer des relations privilégiées avec les professionnels de l'aviation parmi les plus influents au monde.

La présidence d'honneur de l'événement est assumée par la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault.

Les représentants des médias sont invités à assister à l'événement, et plus particulièrement, aux moments forts indiqués ci-dessous.

AIDE-MÉMOIRE



DATES : 12 au 14 février 2019



HEURES : 12 février : 13 h 20 à 17 h 20

13 février : 8 h 55 à 17 h 40

14 février : 9 h 20 à 14 h



LIEU : Centre des congrès de Québec

Moments forts - Routes Americas 2019 Date Heure Conférence ou événement 12 février 14 h à 14 h 20 YQB, prêt pour les prochaines étapes de sa croissance - Gaëtan Gagné, président et chef de la direction, YQB 14 h 25 à 14 h 50 Les prochains défis de l'industrie aérienne - Nawal Taneja, sommité mondiale de l'aviation 14h50 à 15h10 Maintenir son leadership dans un environnement de plus en plus compétitif - Ferio Pugliese, vice-président, marchés régionaux et relations gouvernementales, Air Canada 15 h 15 Rencontre avec Nawal Taneja, auteur du livre Re-plateforming the airline business to meet traveler's total mobility needs dans lequel M. Gaëtan Gagné signe la préface. La vision et le plan de développement de YQB font aussi l'objet d'une section de l'ouvrage et servent d'exemple inspirant dans un environnement d'affaires en mouvement 15h55 à 16h10 Allocution de la présidente d'honneur de l'événement, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault 16 h 15 Coupure de ruban officielle Routes Americas 2019 13 février 8 h 55 à 9 h 15 Les opportunités économiques liées au tourisme - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie du Canada 9 h 45 à 14 h 45 Les transporteurs à rabais : un phénomène de plus en plus présent - Javier Suarez, Jetlines; Steven Greenway, Swoop; Vincent Hodder, Level 14 février 9 h 20 à 12 h 10 Les technologies qui vont révolutionner l'industrie du transport aérien - Raphael Lanfant, Alibaba; Ashish Kumar, Zunum; Elizabeth Krimmel, Deloitte; Clint Lamm, US Customs and Border Protection; Dakota Smith, Hopper 12 h 35 à 14 h Dévoilement de la ville hôte de Routes Americas 2020 Pour prendre connaissance du programme complet, cliquez ici.

Les médias doivent impérativement obtenir une accréditation avant l'événement auprès de Laurianne Lapierre à l'adresse courriel llapierre@yqb.ca.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée, qui depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

Distinctions récentes :

2018 - Prix de l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien

l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien 2018 - Meilleures pratiques en communication - ACI-NA

2018 ? Prix INOVA de l'Institut de développement urbain du Québec

2018 ? Certification Airport Carbon Accreditation, niveau 2

2018 ? Grands Prix du génie-conseil québécois - Prix Bâtiment mécanique-électrique

2018 ? Prix Milieu de travail d'exception par Morneau Shepell et The Globe and Mail

et 2017 et 2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in North America

2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in 2017 ? Prix Élixir PMI-Montréal pour la gestion remarquable du projet YQB 2018

2017 ? Prix Boomerang ? Grand Prix site ou application - service de l'année pour l'application mobile « YQB, Aéroport de Québec »

2016 - Prix Boomerang - Grand Prix site ou application - service de l'année pour le site « aeroportdequebec.com »

2016 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Mention Highly Commended

2013, 2011 et 2010 ? Aéroport le plus apprécié en Amérique du Nord, dans la catégorie de 0 à 2 millions de passagers, selon Airport Service Quality (ASQ)

LE PASSAGER AVANT TOUT®

Twitter : QuebecYQB

Facebook : facebook.com/aeroportdequebec

Web : www.aeroportdequebec.com

SOURCE Aéroport de Québec

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 10:49 et diffusé par :