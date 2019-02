Avis aux médias - La ministre Ng rencontrera des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs à Montréal





MONTRÉAL, le 8 févr. 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, se rendra à Montréal pour rencontrer des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs afin de discuter des politiques du gouvernement et d'autres mesures de soutien pour les petites entreprises en démarrage et pour celles qui souhaitent prendre de l'expansion et accéder à de nouveaux marchés. Tous les événements sont accessibles aux médias.

Table ronde avec un regroupement de femmes entrepreneures noires



Date : Le lundi 11 février 2019



Heure : de 8 h 15 à 9 h 15



Lieu : Édifice Sun Life (Centre de conférence)

1155, rue Metcalfe, 7e étage, salle 6

Montréal (Québec)



Discussion d'experts sur l'impact social des entreprises organisée par HEC Montréal



Date : Le lundi 11 février 2019



Heure : de 17 h 30 à 18 h



Lieu : HEC Montréal

Édifice Côte-Sainte-Catherine

Salle des marchés Financière Banque Nationale

3000, rue de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal (Québec)

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 10:00 et diffusé par :