Heidrick & Struggles annonce la nomination de nouveaux membres de la direction





- Jenni Hibbert devient associée directrice de la pratique mondiale, services financiers

- Dan Ryan devient responsable régional des Amériques

- Stephen Schwanhausser devient associé directeur de la pratique mondiale, marchés de consommation

CHICAGO, 8 février 2019 /CNW/ - Heidrick & Struggles (NASDAQ : HSII), l'un des principaux prestataires mondiaux de services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité organisationnelle et d'équipe, et de mise en forme de la culture, a annoncé aujourd'hui la nomination de trois nouveaux membres de la direction à l'appui de sa stratégie de croissance à long terme. Les trois nominations entrent en vigueur immédiatement.

« La planification de la relève est un service de base que nous offrons à nos clients pour les aider à gérer efficacement le changement et la croissance future de leur entreprise », explique Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction de Heidrick & Struggles. « Nous mettons également l'accent sur la planification de la relève au sein de notre organisation, et nous travaillons en étroite collaboration avec nos dirigeants pour favoriser leur croissance et les aider à relever de nouveaux défis. Les dirigeants qui ont été nommés à de nouveaux postes ont fait la preuve de leur capacité de gérer avec diligence et d'obtenir des résultats et ils joueront des rôles de leaders clés tandis que nous continuerons d'élargir notre offre de services de recherche et de consultation. »

Jenni Hibbert sera l'associée directrice de la pratique mondiale, services financiers. Depuis 2017, elle occupe le poste d'associée directrice de la pratique régionale, services financiers, pour l'Europe et l'Afrique et elle a déjà dirigé les services financiers au Royaume-Uni. Mme Hibbert a aussi joué un rôle de premier plan lors du lancement du Board Network for women non-executive directors (réseau des administratrices indépendantes membres de conseils d'administration) et du Leadership Network for aspiring women non-executive directors (réseau du leadership pour les administratrices indépendantes en devenir).

M. Rajagopalan a commenté : « L'expérience de Jenni et sa connaissance de l'industrie des services financiers de l'Europe et de l'Afrique seront des atouts importants qui lui permettront d'accélérer la croissance de nos services financiers à l'échelle internationale. De plus, elle a acquis une expérience inestimable en collaborant avec des membres de conseils d'administration et des hauts dirigeants dans le cadre de diverses initiatives sur la diversité, ce qui lui permettra d'aider nos clients à se constituer une solide banque de futurs talents. »

Mme Hibbert succède à David Boehmer qui demeurera associé directeur des services financiers et des technologies financières.

Dan Ryan devient responsable régional des Amériques et il travaillera avec la haute direction et les directeurs pour assurer une croissance profitable continue dans la région. De plus, il continuera de superviser les comptes de clients à titre de responsable mondial des comptes stratégiques et il renforcera les efforts de collaboration entre les services de recherche et de consultation de l'organisation. M. Ryan a été associé directeur des services financiers et directeur du bureau de New York.

« Le leadership manifeste de Dan, ainsi que son engagement profond pour l'établissement de relations avec nos équipes et nos clients des Amériques, constituent des atouts majeurs pour son nouveau rôle de chef régional », affirme M. Rajagopalan. « Alors que nous continuons d'élargir notre offre de services de recherche et de ressources humaines, Dan continuera de promouvoir la collaboration entre Executive Search et Heidrick Consulting en vue de mieux servir nos clients. »

M. Ryan succède à Michael Cullen au poste de responsable régional des Amériques, lequel demeurera le chef de l'exploitation et responsable des technologies de l'information, du marketing, des services et des activités de recherche régionales.

Stephen Schwanhausser devient associé directeur de la pratique mondiale, marchés de consommation. M. Schwanhausser a été associé codirecteur du secteur des produits de consommation international et il aussi dirigé ce secteur dans les Amériques. Il travaille pour Heidrick & Struggles depuis près de 15 ans et il a occupé plusieurs postes au sein du service mondial des marchés de consommation en plus d'être l'un des membres fondateurs du programme de perfectionnement des associés. M. Schwanhausser se consacre au recrutement de chefs de direction et de membres de conseils d'administration pour des entreprises du classement Fortune 500, des entreprises privées et des sociétés en pleine croissance financées par des capitaux privés.

« Stephen a une grande expertise du domaine des biens de consommation, une industrie qui évolue rapidement, ainsi que de la direction de recherches de cadres dirigeants pour divers clients. Sa vaste expérience de collaboration avec des sociétés novatrices et à forte croissance, de même qu'avec de grandes entreprises bien établies, nous aidera à étendre nos activités dans le secteur de la consommation », précise M. Rajagopalan.

M. Schwanhausser succède à Tom Snyder qui demeurera associé directeur des marchés de consommation ainsi que du recrutement de chefs de direction et de membres de conseils d'administration.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (NASDAQ : HSII), conseillère de confiance, répond aux besoins en cadres et dirigeants de talent auprès des organisations de premier rang mondial en étant fournisseur de premier ordre de services d'expertise-conseil en leadership, de mise en forme de la culture et de recherche de cadres supérieurs. Heidrick & Struggles est depuis plus de 60 ans le pionnier de la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, la société offre des solutions leadership intégrées pour aider les clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois (one leadership team at a time®). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.heidrick.com .

