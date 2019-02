La tendance des mises en chantier d'habitations est restée stable au Canada en janvier





OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 208 131 en janvier 2019, comparativement à 207 171 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« Après avoir évolué à la baisse récemment, la tendance nationale des mises en chantier d'habitations est restée stable en janvier et au-dessus de la moyenne historique, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. La tendance est demeurée à la baisse du côté des maisons individuelles en janvier, mais elle a été compensée par une légère augmentation de la tendance des mises en chantier de logements collectifs dans les centres urbains. »

Faits saillants du mois de janvier

Vancouver

En janvier 2019, la tendance des mises en chantier d'habitations a été stable dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, après avoir évolué à la baisse au deuxième trimestre de 2018. La majorité des logements mis en chantier durant ce mois sont des appartements en copropriété concentrés dans les villes de Vancouver et de Burnaby. Plus de la moitié des habitations commencées dans la région en janvier sont situées dans ces deux villes.

Kelowna

À Kelowna, la tendance des mises en chantier d'habitations a affiché une forte progression en janvier 2019. Cette hausse tient aux logements en copropriété, qui ont représenté la plus forte proportion d'unités commencées au cours du mois en raison de la mise en chantier de plusieurs grands ensembles. Le niveau de la construction dans le segment des logements collectifs reste donc élevé dans la région. Le nombre de mises en chantier de maisons individuelles a cependant légèrement augmenté, lui aussi.

Lethbridge

Par rapport au mois précédent, la tendance des mises en chantier d'habitations s'est intensifiée à Lethbridge en janvier 2019, en raison surtout de la hausse d'activité dans le segment des maisons individuelles. Le nombre de logements collectifs commencés dans la région a diminué un peu, l'augmentation de la construction de jumelés ayant partiellement compensé le ralentissement observé du côté des maisons en rangée et des appartements.

Saskatoon

La tendance des mises en chantier d'habitations s'est légèrement raffermie à Saskatoon en janvier 2019. Néanmoins, le nombre réel d'habitations commencées durant ce mois a accusé un recul de 15 % par rapport à janvier 2018. Le ralentissement de la construction résidentielle est entièrement attribuable à une baisse marquée dans le segment des logements collectifs, puisque le rythme des mises en chantier de maisons individuelles s'est amélioré en ce début d'année.

Toronto

Par rapport au mois précédent, la tendance des mises en chantier d'habitations est demeurée inchangée dans la RMR de Toronto en janvier 2019. L'activité a diminué du côté des maisons individuelles, des jumelés et des appartements en copropriété, alors qu'elle s'est nettement intensifiée sur le marché des maisons en rangée. En effet, les nombreuses ventes sur plan conclues vers la fin de 2018 se sont traduites par des mises en chantier. La hausse des coûts d'emprunt a eu pour effet de maintenir les ventes sur plan à un bas niveau durant l'année 2018, surtout du côté des logements de faible hauteur. Les mises en chantier d'habitations devraient donc être encore moins nombreuses dans la région en 2019.

London

La tendance des mises en chantier d'habitations a évolué à la hausse dans la RMR de London. Sa progression s'explique par l'intensification de la construction d'appartements, puisque les mises en chantier de maisons individuelles et de maisons en rangée ont continué à baisser. Dans le segment des maisons individuelles, le nombre croissant d'unités achevées et invendues a fait diminuer le nombre d'unités mises en chantier, car les constructeurs ont pu répondre à la demande en offrant les logements existants en stock.

Ottawa

À Ottawa, la tendance des mises en chantier d'habitations était à la baisse dans toutes les catégories de logements en janvier 2019. Le nombre de logements commencés durant ce mois est le plus bas en plus de 20 ans pour un mois de janvier. Quant au nombre d'unités en construction, il a atteint un sommet historique en janvier, si bien que les constructeurs disposaient de moins de ressources pour ouvrir d'autres chantiers.

Gatineau

En janvier 2019, les mises en chantier d'habitations ont suivi une tendance à la baisse pour un deuxième mois de suite dans la région de Gatineau. Toutefois, le nombre d'unités destinées au marché locatif se maintient à un niveau élevé. Le vieillissement de la population et le faible taux d'inoccupation continuent de stimuler les mises en chantier de logements locatifs.

Québec

Dans le secteur de la construction résidentielle, l'année 2019 a démarré en douceur dans la RMR de Québec, en raison d'une baisse des mises en chantier de logements collectifs. Malgré le ralentissement de janvier, la construction d'immeubles multi-résidentiels comprenant surtout des logements locatifs devrait demeurer relativement soutenue cette année. L'activité dans ce segment de marché est surtout stimulée par la migration et le vieillissement de la population.

Nouveau-Brunswick

En janvier 2019, le nombre total d'habitations mises en chantier au Nouveau-Brunswick était supérieur de 33 % à celui enregistré en janvier 2018. Cette hausse tient au segment des logements collectifs, où le nombre de mises en chantier a plus que doublé en un an. Par contre, la construction de maisons individuelles a connu une tendance à la baisse en janvier, et le nombre de mises en chantier relevé dans cette catégorie a été le plus bas en 20 ans pour un mois de janvier.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada, toutes régions confondues, se situait à 207 968 en janvier, en baisse par rapport à celui de 213 630 enregistré en décembre. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 2,1 % en janvier, pour s'établir à 190 912. Il a augmenté de 0,7 % dans la catégorie des logements collectifs et baissé de 10,4 % dans celle des maisons individuelles, pour se chiffrer respectivement à 146 353 et à 44 559.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 17 056.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont également diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements

Janvier

2018 Janvier

2019 % Janvier

2018 Janvier

2019 % Janvier

2018 Janvier

2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 30 17 -43 19 4 -79 49 21 -57 Î.-P.-É. 8 4 -50 4 45 ## 12 49 308 N.-É. 135 97 -28 140 157 12 275 254 -8 N.-B. 22 12 -45 17 40 135 39 52 33 Atlantique 195 130 -33 180 246 37 375 376 0 Qc 176 125 -29 1 346 1 654 23 1 522 1 779 17 Ont. 1 416 932 -34 4 211 4 081 -3 5 627 5 013 -11 Man. 153 126 -18 140 303 116 293 429 46 Sask. 74 65 -12 331 68 -79 405 133 -67 Alb. 773 598 -23 868 1 070 23 1 641 1 668 2 Prairies 1 000 789 -21 1 339 1 441 8 2 339 2 230 -5 C.-B. 747 494 -34 2 512 2 677 7 3 259 3 171 -3 Canada(10 000+) 3 534 2 470 -30 9 588 10 099 5 13 122 12 569 -4 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 27 25 -7 20 32 60 47 57 21 Barrie 23 13 -43 68 0 -100 91 13 -86 Belleville 16 15 -6 58 0 -100 74 15 -80 Brantford 35 5 -86 2 0 -100 37 5 -86 Calgary 325 269 -17 326 431 32 651 700 8 Edmonton 298 211 -29 421 579 38 719 790 10 Grand Sudbury 2 1 -50 0 2 ## 2 3 50 Guelph 3 11 267 200 19 -91 203 30 -85 Halifax 51 57 12 104 141 36 155 198 28 Hamilton 42 30 -29 136 302 122 178 332 87 Kelowna 36 49 36 51 268 425 87 317 264 Kingston 12 25 108 12 147 ## 24 172 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 132 107 -19 567 85 -85 699 192 -73 Lethbridge 28 40 43 12 7 -42 40 47 18 London 59 43 -27 8 226 ## 67 269 301 Moncton 6 0 -100 0 2 ## 6 2 -67 Montréal 72 64 -11 713 1 358 90 785 1 422 81 Oshawa 56 22 -61 64 19 -70 120 41 -66 Ottawa-Gatineau 138 78 -43 515 171 -67 653 249 -62 Gatineau 18 2 -89 212 62 -71 230 64 -72 Ottawa 120 76 -37 303 109 -64 423 185 -56 Peterborough 25 6 -76 0 0 - 25 6 -76 Québec 22 13 -41 221 94 -57 243 107 -56 Regina 32 18 -44 272 35 -87 304 53 -83 Saguenay 5 2 -60 0 0 - 5 2 -60 St. Catharines-Niagara 47 62 32 66 54 -18 113 116 3 Saint John 7 5 -29 0 37 ## 7 42 ## St. John's 27 17 -37 10 2 -80 37 19 -49 Saskatoon 37 44 19 54 33 -39 91 77 -15 Sherbrooke 5 3 -40 18 0 -100 23 3 -87 Thunder Bay 1 0 -100 0 0 - 1 0 -100 Toronto 543 243 -55 2 605 2 942 13 3 148 3 185 1 Trois-Rivières 1 1 - 5 18 260 6 19 217 Vancouver 428 200 -53 2 171 1 867 -14 2 599 2 067 -20 Victoria 55 32 -42 45 202 349 100 234 134 Windsor 19 24 26 7 12 71 26 36 38 Winnipeg 132 113 -14 90 294 227 222 407 83 Toutes les régions 2 747 1 848 -33 8 841 9 379 6 11 588 11 227 -3















Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.

Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements

Décembre

2018 Janvier

2019 % Décembre

2018 Janvier

2019 % Décembre

2018 Janvier

2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 394 390 -1 223 50 -78 617 440 -29 Î.-P.-É. 389 103 -74 912 540 -41 1 301 643 -51 N.-É. 1 383 1 667 21 3 218 1 936 -40 4 601 3 603 -22 N.-B. 628 463 -26 1 805 917 -49 2 433 1 380 -43 Qc 5 983 4 746 -21 38 706 36 889 -5 44 689 41 635 -7 Ont. 18 850 16 558 -12 48 880 55 774 14 67 730 72 332 7 Man. 2 137 1 986 -7 3 564 3 636 2 5 701 5 622 -1 Sask. 1 341 1 265 -6 444 816 84 1 785 2 081 17 Alb. 8 926 9 364 5 9 094 13 304 46 18 020 22 668 26 C.-B. 9 721 8 017 -18 38 452 32 491 -16 48 173 40 508 -16 Canada (10 000+) 49 752 44 559 -10 145 298 146 353 1 195 050 190 912 -2 Canada (toutes les régions) 63 459 56 984 -10 150 169 150 985 1 213 630 207 968 -3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 474 460 -3 3 096 384 -88 3 570 844 -76 Barrie 251 392 56 0 0 - 251 392 56 Belleville 327 401 23 48 0 -100 375 401 7 Brantford 181 145 -20 744 0 -100 925 145 -84 Calgary 2 915 3 770 29 3 684 5 172 40 6 599 8 942 36 Edmonton 4 051 3 785 -7 3 672 6 948 89 7 723 10 733 39 Grand Sudbury 116 92 -21 48 24 -50 164 116 -29 Guelph 198 196 -1 1 836 228 -88 2 034 424 -79 Halifax 646 1 000 55 2 844 1 692 -41 3 490 2 692 -23 Hamilton 183 467 155 1 428 3 624 154 1 611 4 091 154 Kelowna 730 1 024 40 2 628 3 216 22 3 358 4 240 26 Kingston 301 562 87 2 556 1 764 -31 2 857 2 326 -19 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 042 1 500 44 900 1 020 13 1 942 2 520 30 Lethbridge 321 537 67 144 84 -42 465 621 34 London 1 401 1 105 -21 396 2 712 ## 1 797 3 817 112 Moncton 158 3 -98 1 260 24 -98 1 418 27 -98 Montréal 2 267 2 316 2 32 735 17 411 -47 35 002 19 727 -44 Oshawa 867 564 -35 648 228 -65 1 515 792 -48 Ottawa-Gatineau 2 603 1 841 -29 3 576 2 052 -43 6 179 3 893 -37 Gatineau 528 51 -90 480 744 55 1 008 795 -21 Ottawa 2 075 1 790 -14 3 096 1 308 -58 5 171 3 098 -40 Peterborough 265 132 -50 156 0 -100 421 132 -69 Québec 490 414 -16 7 824 1 128 -86 8 314 1 542 -81 Regina 343 276 -20 204 420 106 547 696 27 Saguenay 166 124 -25 372 0 -100 538 124 -77 St. Catharines-Niagara 761 1 077 42 1 740 648 -63 2 501 1 725 -31 Saint John 242 124 -49 12 444 ## 254 568 124 St. John's 292 354 21 180 24 -87 472 378 -20 Saskatoon 868 916 6 168 396 136 1 036 1 312 27 Sherbrooke 313 132 -58 492 0 -100 805 132 -84 Thunder Bay 166 5 -97 0 0 - 166 5 -97 Toronto 5 379 3 925 -27 31 848 35 304 11 37 227 39 229 5 Trois-Rivières 183 96 -48 984 216 -78 1 167 312 -73 Vancouver 5 418 3 009 -44 19 644 22 404 14 25 062 25 413 1 Victoria 666 488 -27 8 784 2 424 -72 9 450 2 912 -69 Windsor 680 612 -10 96 144 50 776 756 -3 Winnipeg 1 836 1 770 -4 2 520 3 528 40 4 356 5 298 22 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

