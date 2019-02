Harry Potter : Secret à Poudlard (Hogwarts Mystery) offre de nouveaux choix, défis et costumes avec la sidequest de février, le Bal céleste

De qui s'agit-il : Jam City, un studio de jeux mobiles basé à Los Angeles, en partenariat avec Portkey Games de Warner Bros. Interactive Entertainment, un label dédié à la création de nouvelles expériences de jeux vidéo et mobiles ancrées dans le Monde de la Sorcellerie qui placent le joueur au centre de sa propre aventure, inspirées des histoires originales de J.K. Rowling.

De quoi s'agit-il : Ce mois de février, dans le jeu mobile Harry Potter : Secret à Poudlard, Poudlard ne parle que de l'événement social de la saison ? le Bal céleste ! Dans cette aventure spéciale, les joueurs de quatrième année et plus peuvent participer à la planification et aux préparations de cette danse formelle après les cours. Manoeuvrant une multitude de choix et de situations sociales, les joueurs formeront des partenariats avec leurs pairs afin de faire de cet événement un succès resplendissant et retentissant !

Dans la quête, les joueurs aideront d'autres camarades de classe Poudlard avec leurs propres aspirations pour le Bal céleste. La populaire Penny de Poufsouffle, par exemple, espère diriger le comité de décoration mais le duo perfide de Merula et Ismelda forment un projet de sabotage. Dans le même temps, les camarades de classe introvertis comme Rowan ont besoin de conseils en relooking et des mots d'encouragement pour partir du bon pied au bal.

Avant le grand événement, les joueurs peuvent visiter la Grande Salle pour se mêler à des camarades de classe comme Tulip, Barnaby, Rowan, Ben, Merula, Penny et d'autres, et choisir un ami à inviter au bal. Une fois la sidequest complétée, les joueurs pourront choisir leur propre costume pour le bal à partir d'une sélection de looks présentés par André, le féru de mode de Serdaigle.

Déclarations : « La vie à Poudlard est remplie de cours, d'études, d'activités parascolaires ? mais aussi d'événements sociaux et de célébrations », a déclaré Michael Brozman, directeur principal produit chez Jam City. « Nous sommes ravis d'introduire la sidequest à temps limité du Bal céleste ce mois de février et de donner aux joueurs l'occasion d'explorer l'excitation, les choix et la camaraderie d'une école de danse Poudlard. »