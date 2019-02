Investisseur Qtrade continue d'offrir le meilleur service selon le programme d'évaluation du niveau de service de Surviscor





VANCOUVER, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Pour la quatrième année consécutive, Investisseur Qtrade a obtenu les grands honneurs pour le service à la clientèle canadien des services de courtage autogéré, selon l'analyse 2018 du niveau de service effectuée par Surviscor.

Investisseur Qtrade a obtenu une note de 84 % à l'analyse, soit 2 % de plus que le concurrent le plus près. Cette analyse, effectuée pour la quatorzième année, mesure l'efficacité des sociétés à répondre aux demandes de service.

« Nous souhaitons féliciter Investisseur Qtrade d'avoir obtenu, pour la quatrième année consécutive, les grands honneurs selon l'indice de niveau de service dans l'industrie hautement concurrentielle qu'est le courtage autogéré au Canada », a salué Glenn LaCoste, président de Surviscor. « Investisseur Qtrade continue d'offrir un service hors pair et nous souhaitons souligner leur réussite et leur dévouement envers leurs clients. »

« Notre service à la clientèle est un pilier de l'expérience globale vécue sur notre plateforme de courtage en ligne. C'est pourquoi nous sommes très heureux que l'équipe chargée du service à la clientèle reçoive cette marque de reconnaissance », a expliqué Catherine Wood, vice-présidente directrice et chef du service de courtage en ligne de Patrimoine Aviso, organisation mère d'Investisseur Qtrade. « Nous tentons continuellement d'améliorer nos plateformes en ligne et mobile et nous sommes toujours aussi engagés à soutenir les investisseurs autogérés à l'aide d'un service à la clientèle disponible, compétent et rigoureux. »

En décembre, Qtrade a également été déclarée pour la troisième année consécutive le meilleur courtier général en ligne au classement de l'analyse de 2018 des maisons de courtage à commissions réduites en ligne au Canada par Surviscor.

Surviscor, dont la spécialité est d'analyser et de classer de manière impartiale les offres de services financiers numériques, y compris les banques et les coopératives d'épargne et de crédit, explique que sa méthodologie exclusive d'examen des services de courtage en ligne consiste en une évaluation de 154 demandes de service par maison de courtage envoyées entre le 1?? janvier 2018 et le 31 décembre 2018. La principale variable examinée a été le temps de réponse moyen. Vous trouverez le classement complet des services de courtage sur le site www.surviscor.com.

À propos d'Investisseur Qtrade

Connu pour ses plateformes d'investissement en ligne et mobiles simples d'utilisation et pour son service à la clientèle sans pareil, Investisseur Qtrade a, depuis les 12 dernières années, toujours été nommé parmi les meilleurs courtiers en lignes du Canada. Qtrade offre à ses clients un accès à un large éventail de possibilités d'investissements et de comptes, tous à des prix concurrentiels, tout en mettant à leur disposition un grand nombre d'outils de recherche et de négociation, ce qui en fait une entreprise digne de confiance pour les investisseurs débutants et chevronnés. Partie intégrante du groupe de sociétés Patrimoine Aviso, Investisseur Qtrade est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est une entreprise de services financiers intégrés à l'échelle nationale qui gère plus de 57 milliards de dollars d'actifs. Aviso appartient aux centrales de caisse de crédit, à Co-Operators/CUMIS et à Desjardins. Notre courtier réglementé par l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, nos services de courtage complets réglementés par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et notre courtier en assurance soutiennent des milliers de conseillers financiers dans des centaines de coopératives d'épargne et de crédit à travers le Canada. Notre courtage en ligne primé, Investisseur Qtrade, et notre plateforme numérique de conseils, VirtualWealth, offrent aux Canadiens des choix flexibles pour bâtir leur patrimoine. Notre gestionnaire de fonds, Placements NEI, est un chef de file canadien en matière de portefeuilles et de fonds de placement responsables, lesquels sont offerts par l'entremise d'un réseau national de conseillers. Aviso offre également, par l'intermédiaire de Services des correspondants CQ, des services de garde de biens et de courtiers chargés de comptes aux organisations financières indépendantes, comme les sociétés de fiducie, les compagnies d'assurance, les courtiers en valeurs mobilières, les gestionnaires de portefeuille et les entreprises de planification financière. Les principaux bureaux d'Aviso se trouvent à Vancouver et à Toronto, mais l'entreprise possède des bureaux régionaux partout au Canada. Pour plus d'information sur Patrimoine Aviso, visitez le www.aviso.ca.

