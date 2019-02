Rosemont-La Petite-Patrie - Le programme Projets participatifs citoyens est lancé! Les premiers milieux de vie verront le jour dès ce printemps





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie donne le coup d'envoi au programme Projet participatifs citoyens, un modèle inédit de démocratie participative qui permet aux résidants de transformer leur voisinage. Invités à s'organiser en comités de milieu de vie, à développer des idées et à réaliser des projets locaux audacieux et créatifs, les groupes de citoyens engagés pourront compter sur un budget participatif pouvant atteindre 10 000 $.

Pour découvrir les rouages du nouveau programme, la population est conviée à une soirée d'information le 19 février prochain, à 19 h, au chalet du parc Maisonneuve. Lancée aujourd'hui, la vidéo Projets participatifs citoyens dresse également un portrait des étapes clés du programme.

« Ce nouvel espace d'implication est une suite logique aux nombreux projets de réappropriation du domaine public qui sont chers aux résidants de Rosemont-La Petite-Patrie, explique le maire de l'arrondissement, François William Croteau. Après le succès des ruelles vertes, de la campagne Faites comme chez vous! et la réalisation des espaces publics citoyens L'îlot des Murmures, Espace Bonheur Masson et Oasis Bellechasse, le programme offrira un tremplin à ceux et celles qui souhaitent se réunir entre voisins pour améliorer leur quartier. »

Créer son milieu de vie

Le programme repose sur la création de « milieux de vie », dont le territoire correspond à un secteur de moins de 500 m de chez soi où l'on peut vivre, travailler et se divertir. Les personnes qui souhaitent mettre sur pied un comité de milieu de vie ont jusqu'au 3 mars pour manifester leur intérêt et passer le mot à leurs voisins, en remplissant les formulaires disponibles sur la page projetsparticipatifs.ca.

Une fois la période de mise en candidature complétée, des membres du comité aviseur composé d'acteurs de la communauté assureront la sélection des premiers milieux de vie. Les secteurs choisis seront par la suite invités à organiser une assemblée de fondation, lors de laquelle ils pourront définir leur territoire, lui trouver un nom et adopter des modalités de fonctionnement internes. Au fil des rencontres et des échanges, les comités seront amenés à développer des projets, qui pourront faire l'objet d'un financement allant jusqu'à 10 000$.

Un accompagnement personnalisé

L'Arrondissement a confié au Centre d'écologie urbaine de Montréal le mandat de mobiliser la communauté et d'accompagner les groupes de citoyens dans leur démarche. OEuvrant depuis plus de vingt ans dans l'émergence de communautés écologiques, démocratiques et en santé, l'organisme offrira notamment des formations personnalisées aux nouveaux comités, ainsi qu'un support dans la gestion du budget participatif.

« Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est enthousiaste à l'idée de collaborer à ce projet innovant qui met en place des conditions facilitant l'émergence de milieux de vie imaginés et conçus avec et pour les citoyens qui y vivent », conclut Véronique Fournier, directrice générale de l'organisme. »

Historique

C'est dans le cadre de l'atelier de Codesign P37, tenu le 9 juin 2017 et réunissant des organismes et des citoyens issus des milieux économique, culturel et social, que le maire a annoncé son intention d'encourager l'initiative citoyenne. Une analyse a ensuite permis de déterminer les enjeux, développer une stratégie de démarrage, consulter les milieux communautaires et finalement établir les paramètres du programme.

Pour consultez le cadre de référence du programme Projets participatifs citoyens, visionner la vidéo promotionnelle et découvrir les modalités de participation complètes, consultez le site projetsparticipatifs.ca

