Galileo Global Education sélectionne Blackboard Learn Ultra pour favoriser la réussite de ses élèves





La plateforme LMS cloud nouvelle génération va soutenir l'apprentissage de plus de 100 000 étudiants autour du monde

LONDRES, 7 février 2019 /PRNewswire/ -- Blackboard a annoncé aujourd'hui que Galileo Global Education, acteur majeur de l'enseignement supérieur à l'échelle internationale, et le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en Europe, va déployer Blackboard Learn dans sa version Ultra comme LMS commun (Learning Management System) pour l'ensemble de son réseau de 37 établissements d'enseignement et 80 campus à travers 10 pays. Blackboard Learn Ultra a été sélectionné parmi d'autres solutions cloud pour sa facilité d'utilisation, la puissance de ses fonctionnalités et le niveau d'accompagement inégalable fourni par Blackboard.

Ces dernières années, Galileo Global Education a affiché une croissance significative, acquis plusieurs institutions dans différentes régions et étendu encore davantage son offre, qui englobe désormais les arts appliqués, la mode, le design, le numérique/Internet, les affaires et la médecine. S'il est vrai que la diversité culturelle et la diversité des pratiques pédagogiques sont des différentiateurs clés des programmes d'enseignement, la direction de Galileo s'accorde sur l'importance de la mise en oeuvre d'une solution digitale commune, comme clé essentielle pour fournir à plus de 100 000 étudiants autour du monde une expérience d'apprentissage enrichissante et collaborative. De plus, une plateforme commune va également permettre au groupe de produire et de partager plus facilement du contenu entre les différents établissements.

Dans le cadre du processus de sélection, Galileo a mené une évaluation approfondie de plusieurs solutions, identifiant au final Blackboard Learn Ultra comme étant le meilleur LMS combinant des fonctionnalités avancées, une meilleure accessibilité et des processus optimisés, associés à un design épuré et pensé pour l'usage mobile. Galileo a également sélectionné SafeAssign, l'outil de détection de plagiat de Blackboard qui évalue l'originalité des devoirs soumis et aide les étudiants à identifier comment citer ses sources correctement, et Blackboard Collaborate, une application de téléconférence conçue spécifiquement pour l'apprentissage, qui renforce l'interaction et l'engagement des étudiants à distance. Les deux solutions sont intégrées de manière transparente dans Blackboard Learn, permettant ainsi aux enseignants et aux étudiants d'y accéder sans quitter le LMS.

« Galileo est l'un des plus grands réseaux d'enseignement supérieur au monde en termes de portée géographique et de variété d'offre de cours, et nous avons besoin d'un LMS puissant et flexible qui puisse soutenir cette diversité tout en assurant l'efficacité », a déclaré Thomas Dechilly, Directeur IT de Galileo Global Education. « Blackboard Learn Ultra s'est avérée être la solution que nous cherchions. Associée à Collaborate et à SafeAssign, elle nous permettra de fournir un environnement d'apprentissage en ligne de haut niveau, accessible également sur appareils mobiles et capable de promouvoir des synergies entre les institutions. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre collaboration avec Blackboard et son équipe dédiée qui nous fournit un niveau d'accompagnement inégalable ».

« Nous sommes ravis de travailler avec Galileo et d'apporter la meilleure expérience d'apprentissage en ligne à ses enseignants et à ses élèves », a expliqué Mark Gruzin, Président des marchés mondiaux chez Blackboard. « Galileo a perçu que Blackboard ne se contente pas de fournir un portefeuille inégalé de solutions cloud pour l'enseignement, mais est également un partenaire fiable qui aidera le Groupe à atteindre ses objectifs académiques et commerciaux ».

À propos de Blackboard

Notre mission est de nous associer à la communauté mondiale de l'enseignement pour permettre la réussite des apprenants et des institutions, en tirant parti de technologies et services innovants. Forte d'une compréhension inégalée du monde de l'apprenant, de solutions les plus complètes pour la réussite des étudiants et d'une grande capacité d'innovation, Blackboard est le partenaire de la transformation digitale dans le domaine de l'enseignement.

À propos de Galileo Global Education

Galileo Global Education est un groupe international spécialisé dans l'enseignement supérieur qui se concentre sur les arts appliqués, le design, la mode, les communications et la gestion ainsi que la médecine. Le groupe comprend de prestigieuses institutions telles que Istituto Marangoni, la Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA), la Domus Academy, Paris School of Business, Strate Ecole de Design, Cours Florent, Penninghen, L'Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA), Atelier de Sèvres, Instituto de Estudios Universitarios, Macromedia University of Applied Sciences, European University Cyprus (EUC) et Alma. Les établissements scolaires de Galileo Global Education forment 100 000 étudiants chaque année et offrent des programmes qui combinent compétences académiques et formation pratique en vue de garantir un cursus de haut niveau qui correspond aux attentes du monde professionnel. Aujourd'hui, Galileo Global Education est présent à l'international dans 10 pays avec 37 établissements d'enseignement et la solide ambition de poursuivre sa croissance dans les marchés émergents tels que l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine.

