Héroux-Devtek publie ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2019





Faits saillants financiers

Ventes de 144,5 millions de dollars, en hausse de 49,0 % par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent grâce aux acquisitions de CESA et de Beaver ainsi qu'à la forte croissance interne





Résultat opérationnel en hausse de 79,6 % pour atteindre 11,9 millions de dollars, ou 8,2 % des ventes, comparativement à 6,6 millions de dollars, ou 6,8 % des ventes





BAIIA ajusté 1 également en progression, s'établissant à 22,9 millions de dollars, ou 15,8 % des ventes, par rapport à 13,6 millions de dollars, ou 14,0 % des ventes





également en progression, s'établissant à 22,9 millions de dollars, ou 15,8 % des ventes, par rapport à 13,6 millions de dollars, ou 14,0 % des ventes Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 12,7 millions de dollars, comparativement à 19,3 millions de dollars

Faits saillants opérationnels et commerciaux

Bonne progression de l'intégration de Beaver et de CESA





Obtention de la dernière certification de Boeing pour les traitements de surface





Carnet de commandes fermes en hausse par rapport au 31 mars 2018, passant de 466 millions de dollars à 629 millions de dollars

LONGUEUIL, Québec, 07 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX) («Héroux-Devtek» ou la «Société»), important fabricant international de produits aérospatiaux, a publié aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2019 clos le 31 décembre 2018. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

«Nous sommes très satisfaits de notre rendement financier et opérationnel du troisième trimestre. Les résultats de Beaver et de CESA ont dépassé nos attentes, et toutes nos principales unités d'affaires ont affiché un bon rendement, contribuant ainsi à une croissance interne de 8 %. Le résultat opérationnel a également connu une progression considérable grâce à cette hausse du flux de production, ce qui a entraîné une meilleure imputation des coûts de fabrication », a déclaré Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux-Devtek. « Nous avons franchi une étape importante en obtenant la dernière certification de Boeing pour les traitements de surface prévus dans le cadre du contrat des avions 777 et 777X; nous serons ainsi en mesure de réaliser notre plein potentiel au chapitre de la rentabilité ».

«Nous débutons le dernier trimestre de l'exercice 2019 forts de nombreuses occasions d'affaires prometteuses et d'un carnet de commandes bien garni. Nous continuons de consacrer d'importantes ressources au succès de l'intégration de Beaver et de CESA, et nous sommes sur la bonne voie dans les deux cas. Nous abordons manifestement la prochaine phase de notre expansion et nous demeurons déterminés à accroître la valeur pour nos actionnaires en nous concentrant sur la création d'occasions de ventes croisées, l'exploitation du levier opérationnel, le maintien de flux de trésorerie élevés et le remboursement de la dette», a conclu M. Labbé.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS Trimestres clos les 31 décembre Neuf mois clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les données par action) 2018 2017 2018 2017 Ventes 144 528 97 006 325 963 273 540 Résultat opérationnel 11 904 6 629 22 050 16 681 BAIIA ajusté1 22 883 13 563 48 303 37 535 Résultat net 7 390 626 14 236 7 816 Bénéfice par action ? dilué ($) 0,20 0,02 0,39 0,22 Résultat net ajusté1 9 367 5 690 17 558 13 774 Bénéfice par action ajusté ($) 0,26 0,16 0,48 0,38

1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique intitulée «Mesures non conformes aux IFRS» à la fin du présent communiqué de presse.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées ont augmenté de 49,0 % pour s'établir à 144,5 millions de dollars, comparativement à 97,0 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui est attribuable à CESA et à Beaver, dont l'apport combiné s'est chiffré à 39,6 millions de dollars, ainsi qu'à la croissance interne de 8 %. Nos ventes ont progressé dans les marchés de l'aérospatiale commerciale et de la défense aérospatiale, et les fluctuations d'un exercice à l'autre de la valeur du dollar canadien par rapport aux devises ont exercé une incidence positive nette de 1,6 million de dollars sur les ventes du troisième trimestre.

Les ventes commerciales ont augmenté de 25,7 % et atteint 65,5 millions de dollars, par rapport à 52,1 millions de dollars au trimestre correspondant du dernier exercice. Cette progression découle en grande partie des ventes de Beaver et de CESA, de l'augmentation des livraisons pour les programmes des Boeing 777 et 777X ainsi que d'une hausse des ventes liées aux jets d'affaires, en raison principalement de l'accélération des livraisons pour le programme Embraer 450/500 et de l'augmentation des ventes de pièces de rechange.

Les ventes liées au secteur de la défense ont augmenté de 76,0 %, passant de 44,9 millions de dollars à 79,0 millions de dollars. Cette augmentation est essentiellement attribuable aux ventes de Beaver et de CESA, à la hausse de la demande de la part du gouvernement américain pour des pièces de rechange et à la croissance des ventes de produits fabriqués à certains clients civils. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par le ralentissement des activités de réparation et d'entretien pour l'armée de l'air américaine à la suite de l'achèvement du contrat.

La marge brute a augmenté pour se fixer à 24,9 millions de dollars, ou 17,2 % des ventes, comparativement à 15,8 millions de dollars, ou 16,3 % des ventes, pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation est surtout attribuable à l'incidence des acquisitions de Beaver et de CESA ainsi qu'à une hausse du flux de production qui a entraîné une meilleure imputation des coûts de fabrication, contrebalancées en partie par les fluctuations des taux de change qui ont eu une incidence négative de 0,6 % des ventes pour le trimestre.

Le résultat opérationnel a augmenté pour atteindre 11,9 millions de dollars, ou 8,2 % des ventes, par rapport à 6,6 millions de dollars, ou 6,8 % des ventes, pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui reflète principalement l'apport de Beaver et de CESA. Le résultat opérationnel de la période considérée et de la période correspondante de l'exercice précédent comprend des frais liés aux acquisitions respectivement de 2,1 millions de dollars et 0,6 million de dollars relativement aux acquisitions de CESA et de Beaver. Le BAIIA ajusté, qui exclut les éléments non récurrents, a également progressé, atteignant 22,9 millions de dollars, ou 15,8 % des ventes, comparativement à 13,6 millions de dollars, ou 14,0 % des ventes, pour la période correspondante du dernier exercice.

Les frais financiers ont augmenté pour s'établir à 2,8 millions de dollars, comparativement à 0,4 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette variation est principalement attribuable aux frais d'intérêt sur la nouvelle dette qui a été contractée pour financer l'acquisition de CESA et à la hausse des taux d'intérêt. Pour la période correspondante de l'exercice précédent, les frais financiers comprenaient également un gain net de 0,6 million de dollars sur certains instruments financiers dérivés.

Le résultat net a atteint 7,4 millions de dollars, ou un bénéfice dilué par action de 0,20 $, au troisième trimestre de l'exercice 2019, comparativement à 0,6 million de dollars, ou un bénéfice dilué par action de 0,02 $, pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat net ajusté, qui exclut les éléments non récurrents, après impôts, s'est chiffré à 9,4 millions de dollars, ou un bénéfice par action ajusté de 0,26 $, par rapport à 5,7 millions de dollars, ou un bénéfice par action ajusté de 0,16 $, pour la période correspondante du dernier exercice.

Au 31 décembre 2018, le carnet de commandes fermes de Héroux-Devtek totalisait 629 millions de dollars, ou 515 millions de dollars compte non tenu de Beaver et de CESA, comparativement à 466 millions de dollars au 31 mars 2018.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019, les ventes consolidées se sont élevées à 326,0 millions de dollars, par rapport à 273,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les fluctuations d'un exercice à l'autre de la valeur du dollar canadien par rapport aux devises ont augmenté les ventes de 0,9 million de dollars. Les ventes commerciales ont atteint 158,3 millions de dollars, comparativement à 137,6 millions de dollars il y a un an, tandis que les ventes liées au secteur de la défense ont totalisé 167,7 millions de dollars, par rapport à 135,9 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La marge brute pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019 a été de 53,5 millions de dollars, ce qui équivaut à 16,4 % des ventes, comparativement à 42,3 millions de dollars, ou 15,5 % des ventes, pour la période correspondante du dernier exercice. Le résultat opérationnel s'est établi à 22,1 millions de dollars, ou 6,8 % des ventes, comparativement à 16,7 millions de dollars, ou 6,1 % des ventes, il y a un an. Les fluctuations d'un exercice à l'autre de la valeur du dollar canadien par rapport aux devises ont augmenté le résultat opérationnel de 1,6 million de dollars. Le BAIIA ajusté a atteint 48,3 millions de dollars, ou 14,8 % des ventes, par rapport à 37,5 millions de dollars, ou 13,7 % des ventes, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le résultat net a été de 14,2 millions de dollars, ou un bénéfice dilué par action de 0,39 $, comparativement à 7,8 millions de dollars, ou un bénéfice dilué par action de 0,22 $, pour la période correspondante du dernier exercice. Le résultat net ajusté s'est établi à 17,6 millions de dollars, ou un bénéfice par action ajusté de 0,48 $, par rapport à 13,8 millions de dollars, ou un bénéfice par action ajusté de 0,38 $, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

SOLIDES FLUX DE TRÉSORERIE ET EXCELLENTE SITUATION FINANCIÈRE

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont chiffrés à 12,7 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2019, comparativement à 19,3 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2018. Cette évolution reflète principalement une variation défavorable nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. Par conséquent, Héroux?Devtek a généré des flux de trésorerie disponibles de 11,9 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2019, en baisse par rapport à 17,1 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont établis à 32,8 millions de dollars, comparativement à 37,6 millions de dollars pour la période correspondante du dernier exercice, tandis que les flux de trésorerie disponibles se sont élevés à 26,4 millions de dollars, par rapport à 30,8 millions de dollars il y a un an.

Au 31 décembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 28,6 millions de dollars et la dette à long terme, y compris la tranche à court terme, mais compte non tenu des frais de financement différés nets, était de 285,9 millions de dollars. La dette à long terme comprend un emprunt de 118,7 millions de dollars sur la facilité de crédit de la Société d'un montant autorisé de 250,0 millions de dollars. Par conséquent, la dette nette se chiffrait à 257,3 millions de dollars à la fin du troisième trimestre, en hausse par rapport à 38,8 millions de dollars au 31 mars 2018, reflétant principalement les acquisitions de Beaver et de CESA.

RÉITÉRATION DES PRÉVISIONS

Pour l'exercice 2019, la direction réitère ses prévisions annuelles présentées le 1er octobre 2018, lors de la clôture de l'acquisition de CESA. Pour l'exercice 2019, les ventes devraient se chiffrer entre 460 millions de dollars et 470 millions de dollars. Les acquisitions d'immobilisations corporelles devraient s'établir à environ 20 millions de dollars. À plus long terme, les ventes pour l'exercice 2022 devraient se situer entre 620 millions de dollars et 650 millions de dollars.

Se reporter à la rubrique intitulée «Déclarations prospectives» ci-après et à la rubrique intitulée «Prévisions» du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions qui précèdent.

TÉLÉCONFÉRENCE

Héroux-Devtek inc. tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats le jeudi 7 février 2019 à 10 h, heure de l'Est. Les personnes intéressées peuvent participer à l'appel en composant le 1-877-223-4471 (Amérique du Nord) ou le 1?647-788-4922 (ailleurs dans le monde). Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le site Web de Héroux-Devtek au www.herouxdevtek.com/fr-CA/investisseurs/evenements ou encore à http://www.gowebcasting.com/9857 .

Une présentation connexe sera également disponible sur le site Web de Héroux-Devtek au www.herouxdevtek.com/fr-CA/investisseurs/evenements .

Dans la mesure où il vous serait impossible de participer à la conférence téléphonique, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de celle-ci en téléphonant au 1-800-585-8367 et en composant le code 1498853 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera accessible à compter du jeudi 7 février 2019 à 15 h, heure de l'Est, et ce, jusqu'à 23 h 59, heure de l'Est, le jeudi 14 février 2019.

PROFIL

Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques des commandes de vol, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 50 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener, Cambridge et Toronto en Ontario, à Springfield et Strongsville dans l'Ohio, à Wichita au Kansas, à Everett dans l'État de Washington, à Livonia au Michigan, à Runcorn, Nottingham et Bolton au Royaume-Uni ainsi qu'à Madrid et Séville en Espagne.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, ainsi que les tendances générales du marché et les changements de la conjoncture économique. En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Se reporter à la rubrique intitulée «Prévisions» du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement («BAIIA»), le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le bénéfice par action ajusté et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures de rendement conformes aux Normes internationales d'information financière («IFRS»). Il est donc peu probable qu'elles puissent être comparables à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction estime toutefois qu'elles procurent aux investisseurs des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité et les liquidités de la Société, ainsi que la capacité de celle-ci de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique intitulée «Mesures financières non conformes aux IFRS» dans la section Résultats d'exploitation du rapport de gestion de la Société pour les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Avis aux lecteurs : Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités complets et le rapport de gestion sont accessibles sur le site Web de Héroux-Devtek à l'adresse www.herouxdevtek.com.





De : Héroux-Devtek Inc. Gilles Labbé Président et chef de la direction Tél. : 450-679-3330 Contact : Héroux-Devtek Inc. Stéphane Arsenault MaisonBrison Chef de la direction financière Pierre Boucher Tél. : 450-679-3330 Tél. : 514-731-0000

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 06:00 et diffusé par :