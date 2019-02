Firmenich consolide sa place de leader mondial en termes d'environnement en obtenant la quatrième meilleure note du CDP cette année





Reconnue comme un leader mondial en termes d'environnement par une note de triple « A » accordée par le CDP, Firmenich a encore renforcé son impact en se plaçant en haut du classement de l'engagement des fournisseurs établi par le CDP (CDP Supplier Engagement Leaderboard). Cette reconnaissance pour la chaîne logistique mondiale témoigne de l'excellent travail que Firmenich fournit auprès de ses fournisseurs pour réduire les émissions de carbone et les risques environnementaux tout au long de sa chaîne de valeur.

« Nous sommes très heureux d'être l'une des deux seules entreprises au monde à se hisser dans le classement de l'engagement des fournisseurs établi par le CDP, et à obtenir également un statut de triple 'A' pour notre lutte contre le changement climatique et notre défense de la sécurité de l'eau et les forêts », a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich. « Ces reconnaissances de premier ordre illustrent à quel point le leadership de Firmenich en termes de développement durable est bien ancré dans nos activités et au-delà de celles-ci et a une répercussion positive sur notre chaîne logistique. »

« Nous félicitons Firmenich pour avoir servi de modèle en termes de gestion environnementale, ce qu'atteste sa reconnaissance dans le classement de l'engagement des fournisseurs établi par le CDP. Elle s'efforce de réduire les émissions et les risques environnementaux tout au long de sa chaîne logistique. Si un plus grand nombre d'entreprises suivent le chemin de Firmenich et font répercuter les bonnes pratiques en cascade dans leurs chaînes logistiques, nous pouvons accélérer la transition vers une économie durable et à faibles émissions de carbone », a déclaré Sonya Bhonsle, responsable mondiale de la chaîne logistique au CDP.

« Nous avons commencé à divulguer notre performance environnementale par le biais de la chaîne logistique du CDP il y a 10 ans et nous avons été la première entreprise spécialisée en parfums et arômes à demander à nos fournisseurs de le faire également par le biais du CDP », a commenté Neil McFarlane, vice-président principal de la qualité, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement chez Firmenich. « Nous nous réjouissons de cette réalisation qui souligne l'incroyable travail accompli par nos équipes chargées de l'environnement et des achats. Nous espérons que cela inspirera d'autres entreprises à développer leur propre voie vers l'impact zéro. »

Le CDP a évalué plus de 5 000 entreprises à l'aune de leurs stratégies d'engagement dans la chaîne logistique. 120 (3 %) entreprises de premier plan ont obtenu une place dans le troisième classement annuel de l'engagement des fournisseurs. Le classement de l'engagement des fournisseurs est publié aujourd'hui dans Cascading commitments: Driving upstream action through supply chain engagement (Engagements en cascade : mener des actions en amont grâce à l'engagement de la chaîne logistique), le rapport mondial 2019 sur la chaîne logistique du CDP, rédigé par le CDP et Carbon Trust. Le rapport révèle qu'avec des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les chaînes logistiques qui sont en moyenne 5,5 fois supérieures à celles des opérations directes de l'entreprise, il y a eu un changement radical dans la sensibilisation et l'action des entreprises sur les impacts environnementaux dans la chaîne logistique au cours des dix dernières années.

Pour en savoir plus sur les objectifs environnementaux de Firmenich pour 2020 et ses perspectives d'atteindre la neutralité carbone, consultez son « Performance and Sustainability Report 2018 ». Vous pouvez lire le rapport en cliquant ici.

À propos de Firmenich

Fondée à Genève, Suisse, en 1895, Firmenich est la plus grande entreprise privée du secteur de la parfumerie et de la création d'arômes. Fidèle à sa mission de créatrice d'émotions positives pour améliorer naturellement le bien-être, Firmenich est à l'origine de nombreux parfums et arômes les plus renommés au monde, qui font le bonheur de plus de 4 milliards de consommateurs chaque jour. Réputée pour sa recherche et sa créativité hors pair, ainsi que pour son leadership en termes de durabilité, Firmenich investit chaque année environ 10 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, afin de comprendre et de partager les trésors de la nature de manière responsable. Le chiffre d'affaires annuel de Firmenich s'élevait à 3,7 milliards de francs suisses fin juin 2018. Pour en savoir plus sur Firmenich, rendez-vous sur http://www.firmenich.com

À propos du CDP

Le CDP est un organisme international à but non lucratif qui pousse les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Élu premier fournisseur de recherche sur le climat par les investisseurs et travaillant avec des investisseurs institutionnels qui possèdent des actifs de 87 000 milliards de dollars américains, nous exploitons le pouvoir des investisseurs et des acheteurs pour motiver les entreprises à divulguer et à gérer leurs impacts environnementaux. Plus de 7 000 entreprises représentant plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale ont communiqué des données environnementales par le biais du CDP en 2018. Ces données s'ajoutent aux plus de 750 villes, états et régions qui ont divulgué ces informations, faisant de la plate-forme du CDP l'une des sources d'information les plus précieuses au monde sur la façon dont les entreprises et les gouvernements sont les moteurs du changement environnemental. Le CDP, anciennement connu comme « Carbon Disclosure Project », est l'un des membres fondateurs de la We Mean Business Coalition. Veuillez visiter http://www.CDP.net ou nous suivre sur @CDP pour en savoir plus.

