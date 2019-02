Ompi et SiO2 Medical Products (SMP) signent un accord de collaboration pour fournir les contenants en configuration EZ-fill® de SMP





Les clients des secteurs pharmaceutiques et biologiques peuvent bénéficier d'une offre élargie de fournisseurs pour leurs lignes de finition de remplissage et d'un délai de commercialisation des produits pharmaceutiques plus rapide

PADOUE, Italie et AUBURN, Alabama, 6 février 2019 /PRNewswire/ -- Stevanato Group, par le biais d'Ompi, son spécialiste de l'emballage primaire en verre pour l'industrie pharmaceutique, et SiO2 Medical Products, Inc. («?SMP?») annoncent conjointement ce jour un accord de collaboration.

L'accord permettra aux clients des secteurs pharmaceutiques et biologiques, aux organisations de remplissage sous contrat et aux laboratoires de recherche de recevoir les contenants primaires propriétaires de SMP dans les configurations d'emballage en plateaux, nids et bacs EZ-fill® d'Ompi, reconnues par l'industrie.

SiO2 Medical Products, Inc., une société privée, développe et fabrique des contenants moulés avec précision composés de polymères techniques, comme le polymère oléfinique cyclique (COP), et incorpore un système de revêtement mince et transparent à base de silicium composé de nanocouches d'organosiloxane et de silice, qui peuvent également incorporer des propriétés de surface distinctes. Ce nouveau système de revêtement breveté assure la durabilité et la consistance dimensionnelle des plastiques avec les propriétés barrière à l'oxygène, les extractibles ultra-faibles et la stabilité du pH du verre de silice (c'est-à-dire du quartz). Pouvoir réunir les meilleures qualités des contenants en plastique et en verre, sans leurs inconvénients respectifs, constitue une approche novatrice de l'emballage primaire.

Les contenants primaires de SMP fournis dans les configurations d'emballage d'Ompi bien connues dans l'industrie, s'intègrent facilement aux lignes de traitement de finition de remplissage existantes et accélèrent la commercialisation des produits pharmaceutiques et biologiques. Les plateaux, nids et bacs EZ-fill® sont conçus pour réduire les risques de bris, de problèmes cosmétiques et de génération de particules. Validés pour être expédiés en quantités aussi faibles qu'un seul carton, EZ-fill® d'Ompi offre une solution qui peut passer du stade de l'essai clinique à celui de l'industrialisation.

Andrea Zambon, directeur marketing, division Pharmaceutical Systems, Stevanato Group, a déclaré : « À travers cet accord avec SMP, Ompi renforce davantage le leadership technologique d'EZ-fill® et son positionnement sur le marché de l'emballage secondaire. Grâce à notre solution flexible, simple à utiliser et au plus juste, les clients peuvent immédiatement intégrer l'emballage EZ-fill® dans leurs lignes de finition de remplissage pour commercialiser leurs produits thérapeutiques dans le contenant primaire de leur choix, incluant désormais les contenants primaires propriétaires de SMP. »

Robert S. Abrams, le fondateur, PDG et président de SMP, a déclaré : «?Nous sommes impatients de travailler avec Ompi pour accélérer l'emballage, le transport, l'approvisionnement et l'intégration des contenants primaires de SMP avec les lignes de finition de remplissage existantes. Les configurations d'emballage EZ-fill® d'Ompi, reconnues dans l'industrie, sont souvent demandées par nos clients, et nous sommes heureux de cette collaboration qui nous permettra de concrétiser cette demande.?»

À propos de Stevanato Group :

Fondé en 1949, Stevanato Group est le plus grand concepteur et producteur privé au monde d'emballages parentéraux en verre destinés à l'industrie pharmaceutique. Elle comprend deux divisions opérationnelles au service de l'industrie pharmaceutique. La division Pharmaceutical Systems comprend Ompi, spécialisée dans l'emballage primaire en verre, et Balda, axée sur les plastiques spéciaux et les dispositifs d'administration. La division Engineering Systems comprend Spami, Optrel, InnoScan et SVM, spécialisées dans le traitement du verre, les systèmes d'inspection ainsi que les solutions d'assemblage et de conditionnement. Ces deux divisions entretiennent d'étroites relations de soutien mutuel, qui permettent à Stevanato Group d'avoir un contrôle total sur l'ensemble du processus de production. Le groupe bénéficie également de l'activité de SG Lab qui fournit des services techniques et analytiques sur l'interaction potentielle entre le médicament et le contenant.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.stevanatogroup.com.

À propos de SiO2 Medical Products, Inc. :

SiO2 Medical Products, Inc. («?SMP?») est une société privée américaine fondée en 2011. SMP développe et commercialise avec succès une large gamme de produits novateurs destinés à l'emballage pharmaceutique, au matériel de laboratoire et aux applications consommables. Utilisant le procédé bien connu de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD), l'équipe de SMP a développé une technologie brevetée permettant d'appliquer des revêtements minces et transparents ou des traitements au plasma à un vaste éventail de dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux revêtus de plasma résultant de ce procédé possèdent d'exceptionnelles propriétés barrières, alors que les surfaces traitées au plasma ont des capacités de liaison protéine/peptide extrêmement faibles. Le siège social de SMP est situé à Auburn, en Alabama où la société possède une usine de fabrication et de recherche et développement de 14?864 mètres carrés à la fine pointe de la technologie?; elle dispose par ailleurs de capacités de vente, de marketing, juridiques et de gestion de projets depuis ses bureaux situés près de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.sio2med.com.

SOURCE SiO2 Medical Products, Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Jaimin B. Shah (legal@sio2med.com).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/556205/SiO2_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 01:48 et diffusé par :