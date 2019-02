Une campagne internationale offre un million de dollars au pape François s'il s'engage à manger vegan pendant le carême pour sauver la planète.





Paul McCartney, Brigitte Bardot, Joaquin Phoenix, Yann Arthus-Bertrand et d'autres personnalités soutiennent la campagne menée par une activiste de 12 ans.

PARIS, 6 février 2019 /PRNewswire/ -- Une vaste campagne dévoilée aujourd'hui et soutenue par un panel de célébrités, d'écologistes et de scientifiques, demande au pape François de devenir vegan pour le carême afin de "combattre le changement climatique par le changement d'alimentation". Si le pape s'engage à relever ce défi, Million Dollar Vegan versera un million de dollars aux oeuvres de bienfaisance de son choix.

Lancée à l'échelle internationale, la campagne MDV vise à souligner l'impact dévastateur de l'élevage sur la planète. L'élevage contribue davantage* au changement climatique que l'ensemble des carburants du secteur des transports. Il est une des premières causes de la déforestation et du déclin de la biodiversité, et responsable de la souffrance de milliards d'animaux chaque année. Le pape François a déjà soulevé ces grands défis environnementaux, dans son encyclique Laudato si'.

Une lettre adressée au pape a été écrite par l'activiste de 12 ans, Genesis Butler, aidée par Million Dollar Vegan. Genesis y souligne les liens entre le changement climatique, la pollution, le gaspillage des ressources naturelles et la façon dont l'élevage contribue à la faim dans le monde, à l'extinction des espèces sauvages et à la souffrance de milliards d'animaux.

« L'élevage et l'abattage des animaux causent beaucoup de souffrances et sont aussi une cause majeure du changement climatique, de la déforestation et de l'extinction des espèces, » a déclaré Genesis Butler. « Lorsque nous engraissons les animaux avec des récoltes qui auraient pu nourrir les humains, c'est du gaspillage. Et avec la croissance de la population mondiale, c'est un gaspillage que nous ne pouvons pas nous permettre. »

Chaque personne qui mangera vegan durant le carême économisera l'équivalent carbone d'un vol Londres-Berlin. Si tous les catholiques de la planète faisaient de même, cela équivaudrait à une économise égale à l'ensemble des émissions annuelles d'un pays comme les Philippines.**

Genesis a demandé à rencontrer le pape François, pour discuter des questions évoquées dans sa lettre.

« Nous lançons cette campagne délibérément audacieuse pour secouer nos dirigeants internationaux dans leur complaisance, » a commenté Matthew Glover, Directeur Général de MDV. « Cela fait trop longtemps qu'ils ne tiennent pas compte des dégâts humains et environnementaux causés par l'élevage. Pire encore, beaucoup ont défendu et subventionné cette industrie. Mais les preuves sont désormais flagrantes et édifiantes, et nous ne pouvons pas nous permettre qu'ils les ignorent plus longtemps. Nous apprécions que le pape François se soit prononcé sur ces questions et c'est pourquoi nous lui demandons humblement d'essayer le véganisme pendant le carême, et de montrer l'exemple sur la façon dont chacun d'entre nous pouvons accorder nos principes de bienveillance et de compassion avec nos actions. »

MDV encourage tout le monde à explorer le véganisme pendant le carême. Téléchargez le guide du carême vegan sur milliondollarvegan.com, et signez la pétition adressée au pape.

*L'élevage représente 14,5 % des émissions anthropiques de GES, tandis que 14 % des émissions incombent aux carburants utilisés dans l'industrie des transports.

**Dr Joseph Poore, université d'Oxford

Ils soutiennent MDV :

Paul McCartney, Moby, Woody Harrelson, Brigitte Bardot, Yann Arthus-Bertrand, Sylvie Guillem, Mena Suvari, Chris Packham, George Monbiot, Benjamin Zephaniah, Evanna Lynch, Peter Egan, Dr Joseph Poore, Dr Neal Barnard, Dr Caldwell Esselstyn... Et bien d'autres encore.

