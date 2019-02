Conclusion d'un accord de principe visant une opération admissible entre Capital Orletto II inc. et Sigma Energy Storage inc.





QUÉBEC, 05 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benoit Chotard, président de Capital Orletto II inc. (« Orletto ») (TSX-V « OLT.P »), une société de capital de démarrage, est heureux d'annoncer la conclusion d'un accord de principe avec Sigma Energy Storage inc. (« Sigma ») en vue de la réalisation d'une opération admissible, telle que définie à la Politique 2.4 de la Bourse de croissance TSX inc. (la « Bourse »).



Aux termes de cet accord de principe, Orletto se propose de se regrouper avec Sigma selon un ratio de 8 % pour les actionnaires d'Orletto et 92 % pour les actionnaires de Sigma calculé avant tout financement additionnel. L'opération admissible est sujette à différentes conditions dont l'approbation du conseil d'administration d'Orletto et de Sigma et la réalisation d'un financement privé ou public concomitant d'un montant minimum de 4,250 000 $ et d'un montant maximum de 5 500 000 $. De plus, la Bourse ne s'est nullement prononcée sur le bien?fondé de l'opération admissible envisagée. Un communiqué de presse plus détaillé sera publié ultérieurement afin de fournir des détails additionnels sur l'opération admissible envisagée. Par conséquent, les actions ordinaires d'Orletto seront en arrêt de négociation jusqu'à la diffusion du communiqué de presse annonçant la reprise des transactions.

À propos de Sigma

Sigma est une entreprise ayant développé une technologie brevetée de stockage d'énergie offrant des solutions de distribution d'énergies propres. Créée en 2011, cette entreprise montréalaise a conçu cette technologie qui facilite l'intégration des sources d'énergies renouvelables intermittentes, élimine la réduction de prix et les prix négatifs, ou ajoute de la valeur à la chaleur résiduelle pour les collectivités éloignées, les services publics et les clients industriels. Les solutions évolutives HT-CAES et CP-TES se sont révélées fiables à long terme en plus d'offrir de faibles coûts en énergie. Sigma se concentre sur trois marchés du stockage de l'énergie en croissance évalués à plus de 650 milliards $1 soit, les microréseaux; les services publics et le marché industriel.

Depuis sa création, Sigma a remporté plusieurs prix pour les impacts technologiques et environnementaux de sa technologie phare de stockage hybride d'air comprimé à haute pression (HT CAES), incluant deux Accolades (Haute technologie & innovation ainsi que Développement durable, 2017) et le prix national ENERGY GLOBE (Canada) de 2016. De plus, elle a été finaliste, en 2016, aux EI Awards (Environment) de Londres et au gala de l'ADRIQ du Québec dans la catégorie Innovation Verte et lauréate, en 2014, du Concours québécois en entrepreneuriat (catégorie Innovations technologie et technique) pour ses accomplissements entrepreneuriaux.

L'équipe d'ingénieurs, de scientifiques et de dirigeants de Sigma inclut des experts chevronnés et de nouveaux talents, combinant l'expérience dans le développement de technologie éprouvée et dans l'innovation de pointe. Sigma partage la conviction que l'excellence et les solutions adaptées aux besoins des clients sont le produit de l'intégrité et de l'esprit compétitif de son équipe.

« La réalisation de l'opération est conditionnelle, notamment, à l'obtention du consentement de la Bourse et, si elle est requise par les exigences de la Bourse, à l'approbation de la majorité des actionnaires minoritaires. S'il y a lieu, la clôture de l'opération doit faite l'objet de l'approbation des actionnaires. Rien ne garantit que l'opération sera réalisée et que, si elle l'est effectivement, elle le sera dans sa forme proposée.

Les investisseurs doivent savoir que, à l'exception des renseignements fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations ou la déclaration de changement à l'inscription par la direction devant être préparée pour les besoins de l'opération, les renseignements publiés ou reçus à l'égard de l'opération peuvent ne pas être tous exacts ou complets; par conséquent, les investisseurs ne devraient pas s'y fier. La négociation des titres d'une SCD doit être considérée comme hautement spéculative.

La Bourse de croissance TSX inc. ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de l'opération projetée, et n'a ni approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué `ace terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Contacts : Benoit Chotard Martin Larocque Président et administrateur Président et chef de la direction Capital Orletto II inc. Sigma Energy Storage inc. Téléphone : (778) 996-4676 Téléphone : (514) 519-2268 Courriel : benoitchotard@shaw.ca Courriel : m.larocque@sigmaenergystorage.com

1 Battery Energy Storage Is A $620 Billion Opportunity As Costs Continue To Crash par Mike Scott. Publié le 9 novembre 2018. Forbes : https://www.forbes.com/sites/mikescott/2018/11/09/battery-energy-storage-is-a-1-trillion-opportunity-as-costs-continue-to-crash/#3711c4f54684 .

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 21:55 et diffusé par :