Midland identifie un nouveau secteur favorable sur Laflamme au nord-ouest du gisement Osborne-Bell et recommence le forage





MONTRÉAL, 05 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d'annoncer l'identification d'un nouveau secteur cible sur son projet Laflamme ainsi que la reprise des travaux de forage. Ce nouveau secteur est situé à environ 15 kilomètres au nord-ouest du gisement Osborne-Bell de Minière Osisko (« Osisko »). Mise en garde de Midland: les minéralisations du gîte Osborne-Bell peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur la propriété Laflamme.



Le projet Laflamme est situé à environ 25 kilomètres au nord-ouest de la ville de Lebel-sur-Quévillon en Abitibi, Québec et est maintenant constitué d'un total de 668 claims, couvrant une superficie d'environ 337 kilomètres carrés. Ce projet est une coentreprise entre Midland (74,3 %) et Mines Abcourt inc. (25,7 %) (« Abcourt »).

Au cours de l'été de 2018, Midland a complété un levé de polarisation provoquée de type OreVision® IP (« PP ») afin de couvrir les contacts d'une intrusion felsique. Le contact ouest de cette intrusion était également ciblé comme étant la source potentielle d'une importante traînée en or et en cuivre, toujours inexpliquée, qui avait été identifiée lors du levé de tills du projet Octave mené conjointement par le Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles et la Commission Géologique du Canada en 2008.

Ce levé PP de l'été 2018 a donc permis d'identifier plusieurs nouvelles cibles de forage situées aux contacts ou à l'extrémité ouest d'une intrusion felsique. Ces cibles sont caractérisées par de faibles hausses de chargeabilité associées avec des faibles variations de la résistivité. Le tout coïncidant avec l'extrémité nord-est d'une importante trainée en or et en cuivre dans les tills.

De plus, ce nouveau secteur favorable s'aligne avec une série d'autres indices aurifères découverts par Midland de 2011 à 2013, tels que les indices Picadilly (9,7 g/t Au sur 1,0m) ; Trafalgar (0,4 g/t Au sur 5,7 m) ; Notting Hill (0,34 g/t Au sur 25,56 mètres) et également avec l'indice Comtois NW d'Osisko découvert par Maudore en 2012 et qui avait rapporté 71,2 g/t Au sur 1,2 mètre. Note : Les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées avec l'information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte. Ce secteur est situé à environ 15 kilomètres au nord-ouest du gisement Osborne-Bell où Osisko a annoncé de nouvelles intersections en forage titrant jusqu'à 37,0 g/t Au sur 5,4 mètres (voir le communiqué de presse d'Osisko daté du 28 septembre 2018).

En plus de tester ce secteur à fort potentiel, le programme de forage qui débutera vers la fin janvier, testera cinq autres cibles géophysiques, pour un total d'environ 1 000 mètres.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Abcourt inc. Mines Agnico Eagle ltée, Minière Osisko inc., Altius Minerals Corporation, SOQUEM INC. et le Fonds d'exploration minière du Nunavik. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.explorationmidland.com

