Journée internationale des femmes et des filles de sciences - Accès gratuit au centre des sciences pour les filles de 17 ans et moins

MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir accueilli plus de 600 jeunes filles dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles de science en 2018, le Centre des sciences récidive avec un événement gratuit pour les jeunes filles de 17 ans et moins le 10 février prochain de 10 h à 17 h.

Nouveau nom, même objectif

À la suite de son succès en 2018, Science au féminin change de nom et devient Les Audacieuses - science et technologie au féminin. L'objectif demeure le même : stimuler l'intérêt pour les carrières scientifiques auprès des jeunes filles.

En plus d'avoir accès gratuitement à l'ensemble des expositions, les participantes pourront explorer la section Une carrière en science, c'est pour moi! et ainsi rencontrer des femmes inspirantes oeuvrant au sein d'organisations tel que l'Université du Québec à Montréal, Ubisoft Montréal, Element AI, CGI et Pratt & Whitney. Au total, c'est plus de 15 organisations qui seront présentes pour partager leur passion de la science.

Il y aura aussi la section On s'amuse avec la science qui mettra en vedette des ateliers scientifiques animés par les excellentes éducatrices du Centre des sciences, ainsi que quatre organisations dynamiques: Folie Technique, Galerie Visual Voice, Grandir Sans Frontières et l'UQAM.

Partenariat avec l'UQAM : une idée brillante

En plus de présenter l'événement, l'UQAM sera au coeur de l'action grâce à sa Faculté des Sciences. En effet, leurs professeures-chercheuses et étudiantes allumées animeront non seulement un atelier interactif à ne pas manquer, elles partageront aussi leur expérience question de tout savoir sur les parcours scolaires et les multiples possibilités de carrières scientifiques.

À noter que même si l'événement se déroule dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles de science, il est ouvert à tous et à toutes!

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires sont Volvo, Telus et La Presse+.

