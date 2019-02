Journée mondiale contre le cancer : Célébrons un soutien pancanadien envers la modernisation de la stratégie sur le cancer





TORONTO, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) se joint à des organismes du monde entier pour célébrer l'édition 2019 de la Journée mondiale contre le cancer et pour remercier les Canadiens de leurs contributions dans le cadre de l'initiative de modernisation de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie).

La Journée mondiale contre le cancer de cette année, une initiative de l'Union internationale contre le cancer (UICC), marque le lancement d'une nouvelle campagne de trois ans, intitulée « Je suis et je vais » (en anglais seulement); cet appel à l'action stimulant nous encourage à nous engager personnellement envers la lutte contre le cancer, et représente le pouvoir de l'action individuelle lorsqu'il s'agit de réduire les répercussions du cancer pour nous-mêmes, pour nos proches et pour le monde.

Des musiciens du monde entier manifestent leur soutien à l'égard de la campagne de cette année dans des vidéos publiées aujourd'hui (en anglais seulement). Shawn Mendes, un artiste canadien qui a reçu des nominations aux Grammy Awards, a déclaré : « Je suis Shawn Mendes et je vais utiliser ma voix pour promouvoir un changement positif. Qui êtes-vous et qu'allez-vous faire en cette Journée mondiale contre le cancer? »

Le cancer demeure la principale cause de décès au Canadai, où une personne sur deux en sera atteinte au cours de sa vieii. Le Canada a réalisé des progrès considérables depuis le lancement de la Stratégie en 2006, mais le système de lutte contre le cancer est confronté à de nouveaux défis urgents liés à l'augmentation des besoins en matière de services de cancérologie.

Récemment, le Partenariat a mené des consultations à grande échelle dans l'ensemble des provinces et des territoires, en personne et en ligne, auxquelles ont participé la communauté de lutte contre le cancer, des patients atteints de cancer et leur famille, des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que le grand public dans des collectivités urbaines et rurales, afin d'explorer les occasions d'améliorer la prévention et le traitement du cancer au Canada pour l'ensemble de la population et de s'assurer que notre pays demeure un chef de file en matière de prestation de soins liés au cancer de grande qualité.

Près de 7 500 Canadiens ont donné leur avis au Partenariat en prenant #30MinutesQuiComptent pour remplir le Livre de choix ou en participant à des consultations en personne. Cette campagne, qui visait à façonner la future approche du Canada en matière de réduction du fardeau associé au cancer, constitue un exemple du thème de la Journée mondiale contre le cancer, selon lequel l'action individuelle a des répercussions à plus grande échelle.

Les résultats initiaux des consultations réaffirment l'existence d'un fort soutien à l'égard d'une stratégie pancanadienne de lutte contre le cancer, et appellent à l'élaboration d'un plan plus robuste en vue d'améliorer l'équité des soins aux patients, l'accès à ceux-ci et leur intégration, tout au long de l'expérience du cancer. Grâce aux renseignements et aux commentaires recueillis ainsi qu'aux leçons tirées de réussites à l'échelle internationale, le Partenariat déterminera les thèmes clés qui se sont dégagés des consultations et les domaines prioritaires pour lesquels une stratégie pancanadienne aidera à résoudre les problèmes les plus urgents en matière de lutte contre le cancer.

La version modernisée de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer sera présentée à la ministre fédérale de la Santé ainsi qu'aux Canadiens en mai 2019. Avec l'engagement commun de tous les niveaux de gouvernement envers l'apport de changements significatifs, avec ses partenaires, le Partenariat traduira cette Stratégie en changements dans la pratique et dans la prestation des services de santé.

Citations

« Nous sommes reconnaissants du temps que les Canadiens, d'un océan à l'autre, nous ont accordé au cours des derniers mois dans le cadre de la modernisation de la Stratégie. C'était un effort historique qui aura des répercussions durables. Nous avons hâte de présenter à la ministre de la Santé et à tous les Canadiens la version modernisée de la Stratégie, ainsi que l'ensemble des résultats des consultations, nos conseils d'experts et les pratiques exemplaires à l'échelle internationale. »

Cindy Morton, présidente-directrice générale, Partenariat canadien contre le cancer

À propos de la Journée mondiale contre le cancer 2019

La Journée mondiale contre le cancer a lieu le 4 février de chaque année et est l'initiative unique qui donne l'occasion à tous les pays du monde de s'unir afin d'accroître la visibilité du cancer de façon positive et inspirante.

Coordonnée par l'UICC, la Journée mondiale contre le cancer de cette année est organisée sous la bannière du slogan « Je suis et je vais », et célèbre le pouvoir de l'action individuelle pour réduire le fardeau du cancer à l'échelle mondiale. La Journée mondiale contre le cancer nous permet de réfléchir à ce que nous pouvons faire, d'apporter notre soutien et de passer à l'acte pour lutter contre le cancer.

Cette année, pour marquer la Journée mondiale contre le cancer, les monuments suivants seront illuminés en orange et en bleu le 4 février 2019 :

Tour de Calgary à Calgary ( Alberta );

à ( ); Voiles de la Place du Canada à Vancouver (Colombie-Britannique);

(Colombie-Britannique); Tour CN à Toronto ( Ontario );

( ); Enseigne « Winnipeg » de la Fourche à Winnipeg ( Manitoba );

» de la Fourche à ( ); Hôtel de ville de Halifax (Nouvelle-Écosse);

(Nouvelle-Écosse); Pont High Level à Edmonton ( Alberta );

à ( ); Édifice de la Confédération à St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador );

(Terre-Neuve-et- ); Chutes du Niagara à Niagara ( Ontario );

); Vasque olympique de la Jack Poole Plaza à Vancouver (Colombie-Britannique);

à (Colombie-Britannique); Centre du patrimoine de la GRC à Regina ( Saskatchewan ).

Pour en savoir plus sur la Journée mondiale contre le cancer, rendez?vous à www.worldcancerday.org/fr.

À propos de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer

La Stratégie constitue un cadre pancanadien important pour s'attaquer aux problèmes difficiles à résoudre qui nécessitent de nouvelles solutions et pour répondre aux besoins de populations diverses réparties dans les provinces et les territoires du Canada. La Stratégie canadienne de lutte contre le cancer a plus de dix ans. Elle a été élaborée pour atteindre l'excellence et réaliser des économies dans les systèmes de santé provinciaux et territoriaux qui prennent en charge cette maladie complexe, avec plus de 200 types de cancer, de nombreux facteurs de risque ainsi que des technologies de diagnostic et des traitements en constante évolution. La ministre de la Santé a demandé que l'on modernise la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer, afin qu'elle continue de refléter des changements apportés en matière de technologie et d'innovation, de démographie, d'économie et de climat politique, et d'être apte à s'y adapter.

Apprenez-en davantage au sujet de la modernisation de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer.

À propos du Partenariat canadien contre le cancer

Le Partenariat canadien contre le cancer a été créé par le gouvernement fédéral en 2006, grâce à un financement de Santé Canada, pour collaborer avec la communauté canadienne de la lutte contre le cancer afin de réduire l'incidence du cancer, de faire diminuer la probabilité de décès dus au cancer au sein de la population canadienne et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie.

Ces travaux sont orientés par la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer de 2006, qui a été élaborée par des centaines de chefs de file des domaines des soins de santé et de l'oncologie, de patients et de défenseurs des droits des patients. Il existe aujourd'hui des preuves solides du fait que la Stratégie donne lieu à la mise en oeuvre de mesures concrètes et importantes par des partenaires de tout le pays en vue d'améliorer la lutte contre le cancer. Ces dix dernières années de collaboration ont permis au Canada d'améliorer ses taux de survie au cancer, de mettre en place des programmes de dépistage du cancer, d'adopter des innovations prometteuses et les résultats de nouvelles recherches, de normaliser la collecte de données sur les patients et de créer l'une des plus vastes plateformes de recherche sur la santé de la population au monde, pour ne citer que quelques-unes de ses nombreuses avancées.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à www.partenariatcontrelecancer.ca/.



À propos de l'Union internationale contre le cancer (UICC)

L'UICC est le plus grand organisme international de lutte contre le cancer au monde, avec plus de 1 000 organismes membres à travers 160 pays représentant les principales sociétés de cancérologie dans le monde, les ministères de la Santé, les instituts de recherche, les centres de traitement et les groupes de patients. Cette organisation s'est engagée à diriger des initiatives de rassemblement, de renforcement des capacités et de sensibilisation qui permettent d'unir la communauté de la lutte contre le cancer afin d'atténuer le fardeau mondial du cancer, de promouvoir une plus grande équité et d'intégrer la lutte contre le cancer à l'ordre du jour mondial en matière de santé et de développement.

L'UICC et ses partenaires multisectoriels se sont engagés à encourager les gouvernements à se pencher sur la mise en oeuvre et l'intensification de programmes durables et de qualité visant à réduire le fardeau du cancer et d'autres maladies non transmissibles (MNT) à l'échelle mondiale. L'UICC est aussi un membre fondateur de la NCD Alliance, un réseau mondial de la société civile qui représente actuellement près de 2 000 organismes dans 170 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.uicc.org (en anglais seulement).

