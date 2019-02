Toyota Canada Inc. démarre l'année 2019 en trombe avec un nouveau record et une hausse de 14,1 % des ventes en janvier





La croissance des ventes de voitures de tourisme dépasse celle des ventes de camions et de VUS pour le deuxième mois d'affilée

Record de ventes de véhicules hybrides de luxe Lexus en janvier, avec une hausse de 536,4 %

TORONTO, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Après avoir enregistré une année record en 2018, Toyota Canada Inc. (TCI) maintient son rythme de ventes en 2019, après un mois de janvier sans précédent et avec 14 245 unités vendues, ce qui représente une hausse de 14,1 %.

La division Toyota de TCI, qui a enregistré un nouveau record en janvier, a annoncé la vente de 12 778 unités, soit une hausse de 14,4 %. Sa division Lexus a aussi enregistré un record de ventes en janvier, avec 1 467 unités vendues, soit une hausse de 11,6 %.

La croissance des ventes de voitures de tourisme dépasse celle des ventes de camions et de VUS

Pour le deuxième mois d'affilée, la croissance des ventes de voitures de tourisme a dépassé celle des ventes de camions et de VUS. Propulsée par les ventes de la Corolla (hausse de 24,4 %), de la Camry (hausse de 20,5 %) et de la Lexus ES (hausse de 66,7 %), TCI a enregistré la vente de 4 651 voitures, soit une hausse de 19,3 % par rapport à janvier 2018.

Les ventes d'hybrides mènent la charge pour Lexus

À mesure qu'un nombre sans cesse grandissant de Canadiens adoptent les véhicules électrifiés, Lexus signale un record de ventes de véhicules hybrides de luxe en janvier. Grâce au tout nouveau Hybride Lexus UX (250 unités vendues), la division Lexus a enregistré le meilleur mois de janvier de son histoire pour les ventes d'hybrides, avec 350 unités vendues, ce qui représente une ascension de 536,4 % par rapport à janvier dernier. Les ventes d'hybrides représentaient 23,9 % des ventes de Lexus en janvier.

Dans l'ensemble, TCI a vendu 1 321 véhicules hybrides en janvier, soit une hausse de 26,3 % et un nouveau record mensuel.

Points saillants additionnels :

Corolla : 2 734 unités vendues, soit une hausse de 24,4 % (nouveau record pour janvier)

Camry : 929 unités vendues, soit une hausse de 20,5 %

Lexus ES : 120 unités vendues, soit une hausse de 66,7 %

Yaris : 422 unités vendues, soit une hausse de 26,3 %

Prius (y compris la Prius Prime) : 154 unités vendues, soit une hausse de 10 %

Pour connaître tous les résultats de ventes de TCI en janvier, veuillez cliquer ici.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, la Toyota Corolla, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

