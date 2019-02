Le gouvernement du Canada investit dans des technologies pour un air plus sain





Imtex Membranes propose une solution novatrice pour réduire la consommation d'énergie et les émissions

MISSISSAUGA, ON, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Les entreprises canadiennes, tous secteurs confondus, proposent des solutions à divers défis environnementaux touchant le monde entier, et ce, tout en créant des emplois de qualité et en stimulant la croissance économique. Par son soutien aux entreprises, aux entrepreneurs et aux chercheurs, le gouvernement veille à ce que le Canada soit au premier plan pour saisir les occasions qu'offrent ces défis à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé un investissement fédéral de plus de 6 millions de dollars dans Imtex Membranes (anglais). Le financement provient de Technologies du développement durable Canada (TDDC), qui aide des entreprises canadiennes à commercialiser leurs technologies propres.

Située à Mississauga, Imtex Membranes est une entreprise de technologies propres novatrice qui a mis au point une technologie tout ontarienne permettant de réduire considérablement la consommation d'énergie et les émissions dans l'industrie pétrochimique, particulièrement pour ce qui est de la production de pneus. Rentable et respectueuse de l'environnement, cette technologie produit moins de déchets et est moins énergivore que les méthodes de production traditionnelles utilisées par les producteurs de l'industrie pétrochimique et les raffineurs de pétrole. Les produits offerts par Imtex pourraient diminuer jusqu'à 50 % les coûts d'exploitation de ses clients.

Citations

« Le Canada a l'occasion de devenir un réel leader mondial dans le domaine des technologies propres et d'ainsi créer des emplois de qualité pour la classe moyenne, tout en contribuant à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques. La membrane unique d'Imtex est une technologie moins énergivore qui produit moins de déchets, ce qui permet d'assainir l'air que respirent les Canadiens et de diminuer les coûts d'exploitation des entreprises. L'investissement d'aujourd'hui est un pas en avant qui mènera à la pleine exploitation du potentiel des technologies propres dans la région de Mississauga et du Sud de l'Ontario. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les technologies propres sont un moteur de l'économie canadienne. Cette industrie offre des emplois de qualité bien rémunérés à plus de 180 000 Canadiens, tout en nous permettant d'atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques. Je suis ravie d'apprendre que cet investissement dans le Sud-Ouest de l'Ontario permettra à Imtex, une entreprise de Mississauga, de perfectionner une nouvelle technologie verte qui sera bénéfique pour tous les Canadiens. »

-- La députée de Mississauga-Erin Mills, Iqra Khalid

« TDDC appuie les entreprises canadiennes, comme Imtex, qui ont le potentiel de devenir des leaders mondiaux en matière de développement de nouvelles technologies environnementales. Si l'industrie dans son ensemble adopte la technologie proposée par Imtex, la réduction des émissions pourrait équivaloir à retirer 10 millions de voitures de la circulation. »

-- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Grâce au financement de TDDC, Imtex pourra démontrer que la membrane PermyleneMC est une technologie qui répond aux attentes des industries pétrolière, gazière et pétrochimique. Le développement des activités de notre entreprise en Ontario contribuera à accroître la compétitivité de l'industrie pétrochimique canadienne en matière de coûts. Notre technologie mènera à une amélioration de l'efficacité énergétique, à une augmentation de la valeur des produits et à une diminution des émissions de gaz à effet de serre. »

-- Le président d'Imtex Membranes, Karlis Vasarais

Les faits en bref

Technologies du développement durable Canada aide les entrepreneurs canadiens à mettre au point et à faire la démonstration de nouvelles technologies environnementales visant à résoudre les problèmes liés aux changements climatiques, à la qualité de l'air, et à la propreté de l'eau et des sols.

aide les entrepreneurs canadiens à mettre au point et à faire la démonstration de nouvelles technologies environnementales visant à résoudre les problèmes liés aux changements climatiques, à la qualité de l'air, et à la propreté de l'eau et des sols. Cette semaine, 12 entreprises canadiennes de technologies propres ont été nommées au palmarès Global Cleantech 100. TDDC a apporté son soutien à neuf d'entre elles.

Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement a investi plus de 2,3 milliards de dollars pour favoriser la croissance des entreprises de technologies propres, soit l'investissement public le plus important jamais réalisé dans ce domaine au Canada .

. Ce montant comprend une enveloppe de 400 millions de dollars pour reconstituer le capital du Fonds de technologies du DD de Technologies du développement durable Canada , qui soutient la mise au point et la démonstration de projets de technologies propres qui en sont à un stade précoce, ainsi que de nouveaux fonds de l'ordre de 1,4 milliard de dollars qui seront accordés par l'entremise de la Banque de développement du Canada et d'Exportation et développement Canada .

, qui soutient la mise au point et la démonstration de projets de technologies propres qui en sont à un stade précoce, ainsi que de nouveaux fonds de l'ordre de 1,4 milliard de dollars qui seront accordés par l'entremise de la Banque de développement du et d'Exportation et développement . Selon les experts, le marché mondial des technologies propres devrait atteindre 2,5 billions de dollars d'ici 2022.

Imtex Membranes est au nombre des centaines d'entreprises avec lesquelles a travaillé le Carrefour de la croissance propre afin de faire progresser les projets de technologies propres au Canada . L'équipe d'experts du Carrefour, qui représente divers organismes du gouvernement, aide les entreprises et les chercheurs qui mènent des projets de technologies propres à trouver le soutien et les programmes fédéraux qui conviennent le mieux à leurs besoins.

