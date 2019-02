Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges - Le gouvernement confirme le site retenu et bonifie le projet





QUÉBEC, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce qu'elle maintient le choix du site initialement prévu pour la construction du futur centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges. Cette décision, prise après l'analyse des autres terrains potentiels et diverses consultations auprès des partenaires, permettra de finaliser les démarches en lien avec ce site et de poursuivre la planification du projet afin de réaliser la construction du nouvel hôpital. Ainsi, le gouvernement s'assurera que les ajustements nécessaires soient apportés aux outils d'aménagement visés.

Au cours des deux derniers mois, le gouvernement, de concert avec les acteurs régionaux et locaux, soit la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la Ville de Vaudreuil-Dorion, a procédé à l'évaluation des terrains potentiels pour la construction du nouvel hôpital. Les résultats de cette analyse confirment que le site identifié depuis quelques années, malgré le fait qu'il soit situé dans une zone agricole, demeure celui étant le plus approprié pour accueillir le nouvel hôpital. À l'intersection des autoroutes 30, 40 ainsi que de la route 340, il est facilement accessible et offre l'espace requis pour la construction d'un hôpital de cette envergure. Cette nouvelle évaluation démontre que le site actuel est celui qui permettra de construire l'hôpital dans les meilleurs délais possible.

Le gouvernement et les autorités municipales s'engagent concrètement auprès de la population et des acteurs liés à la protection des territoires agricoles à réaliser, avec ce projet, un hôpital moderne dans le respect de l'environnement et de l'agriculture. Des initiatives seront notamment élaborées pour convertir des terrains en friche en terre agricole sur le territoire de la MRC, et ce, afin de compenser l'utilisation des terrains du site actuel. De plus, l'espace de proximité autour du futur hôpital servira notamment à de l'agriculture urbaine à vocation maraîchère santé.

Citations :

« Notre volonté dans ce dossier a toujours été de mener le projet à terme, sans délai additionnel. Toutefois, nous voulions prendre le temps de rencontrer l'ensemble des acteurs concernés et de nous assurer que si nous allions de l'avant avec ce site, les travaux seraient réalisés afin de minimiser les impacts environnementaux et de compenser la perte du territoire agricole. Nous en avons maintenant la certitude, et je suis très heureuse de confirmer que la population de Vaudreuil-Soulanges et des environs aura accès, d'ici quelques années, à une installation de santé de qualité qui saura répondre aux besoins et aux attentes. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je sais à quel point la concrétisation de ce projet de nouvel hôpital est une priorité pour les citoyens d'ici. La démarche qui a mené à la confirmation du site du futur hôpital témoigne de l'engagement de notre gouvernement à fournir les meilleurs services de proximité possible, en considérant l'ensemble des éléments factuels. Je tiens à remercier toutes les personnes concernées pour leur collaboration précieuse, qui sera d'autant plus essentielle à la réalisation de ce projet que nous avons tous à coeur. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

Faits saillants :

Soulignons que les critères de conception du nouvel hôpital permettront d'introduire les meilleures pratiques en matière de développement durable afin de limiter l'empreinte écologique de la nouvelle infrastructure. Une certification LEED fera notamment partie des critères.

Les espaces sur le site qui ne seront pas consacrés à la réalisation de l'infrastructure hospitalière seront revitalisés, ce qui permettra leur utilisation à des fins agricoles et maraîchères.

Ajoutons que le gouvernement, la MRC et la Ville de Vaudreuil-Dorion adhèrent au principe d'écoconditionnalité et, à cet effet, des modalités de compensation pour la perte de territoire agricole seront précisées ultérieurement.

adhèrent au principe d'écoconditionnalité et, à cet effet, des modalités de compensation pour la perte de territoire agricole seront précisées ultérieurement. Rappelons qu'à la suite de la réalisation du plan clinique, l'envergure du projet avait été revue à la hausse afin de répondre adéquatement aux besoins de la population du sud-ouest de la Montérégie. Ainsi, l'hôpital contiendra 404 lits. Le coût estimé est de 1,5 G$.

Selon l'échéancier prévu, les travaux débuteront en 2022 et se termineront en 2026.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 14:00 et diffusé par :