Ouverture des inscriptions pour le prix « Équipe Étoile de Marie-Pierre et Phillip Danault » en collaboration avec la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de lutter contre la violence, l'intimidation et l'exclusion dans les milieux sportifs, Marie-Pierre et Phillip Danault, et la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, invitent les écoles du Québec à s'inscrire dès aujourd'hui au prix « Équipe étoile de Marie-Pierre et Phillip Danault ».

Cette année, la Fondation décernera deux prix « Équipe étoile de Marie-Pierre et Phillip Danault », dont l'un sera réservé à une école participante de la région des Bois-Francs, d'où est originaire le joueur des Canadiens. Chaque prix sera accompagné d'une bourse de 5 000 $, remise à l'école primaire ou secondaire s'étant le plus démarquée sur le plan du développement de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles dans les sports ou les activités physiques durant l'année scolaire 2018-2019.

La violence et l'intimidation engendrent des conséquences sur les plans émotionnels et relationnels, auxquelles il faut apporter des solutions, notamment au moyen d'interventions éducatives positives visant le développement des habilités relationnelles. Selon Jasmin Roy, président de la Fondation, il est important de « miser sur le développement d'un climat scolaire positif et de mettre en place des interventions qui permettront à l'ensemble des jeunes d'apprendre à faire des activités physiques en groupe dans le respect et la bienveillance. »

Pour Marie-Pierre et Phillip Danault, un tel prix permet d'envoyer un message positif : « Nous croyons que tous les jeunes ont le droit de participer à des activités physiques ou de jouer au hockey sans se sentir rejetés ou subir de l'intimidation. »

« Les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles devraient être considérées fondamentales, au même niveau que les saines habitudes alimentaires et l'activité physique », conclut Jasmin Roy.

Rappelons que les écoles auront jusqu'au 15 mai 2019 pour soumettre leur candidature grâce au formulaire disponible sur le site Internet de la Fondation pour les projets et gestes posés entre le 1er septembre 2018 et le 1er mai 2019. Les écoles sont invitées à joindre à leur candidature, photos, vidéos, ou tout autre document pertinent qui témoignent de la démarche et du travail accompli. Le prix sera remis par Marie-Pierre et Phillip Danault en personne dans les écoles récipiendaires.

