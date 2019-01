Le Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec, édition 2018 : une référence en statistiques bioalimentaires





QUÉBEC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de la statistique du Québec diffuse aujourd'hui sur son site Web l'édition 2018 du Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec. Cette publication, réalisée conjointement par l'Institut de la statistique du Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, est un outil de référence pour les personnes intéressées par le sujet.

Le Profil illustre l'évolution de l'industrie bioalimentaire au Québec de 2014 à 2017 et s'appuie sur une variété de sources de données. Il rassemble les principaux indicateurs économiques de cette industrie et contient des statistiques détaillées sur la production agricole, la pêche, l'aquaculture, la transformation, la distribution, la restauration, la consommation et le commerce international. Il couvre l'ensemble des productions animales et végétales et comprend des comparaisons entre le Québec, le Canada et les États-Unis.

L'industrie bioalimentaire : une contribution croissante à l'économie du Québec

En 2017, le produit intérieur brut (PIB) réel de l'industrie bioalimentaire au Québec, aux prix de base, a crû de 4,5 % par rapport à 2016. De 2014 à 2017, le PIB réel bioalimentaire a affiché une croissance annuelle moyenne de 4,2 %. Au cours de cette période, la contribution de cette industrie au PIB réel de l'ensemble de l'économie québécoise a augmenté, passant de 7,0 % à 7,5 %.

Hausse de la part des emplois bioalimentaires dans l'ensemble de l'économie

On estime que l'industrie bioalimentaire a procuré en 2017 de l'emploi à près de 510 000 travailleurs, soit 11 600 emplois de plus qu'en 2016. Entre 2014 et 2017, cette industrie a créé 25 400 nouveaux emplois. Sur cette période, la progression de l'emploi dans cette industrie (+ 5,3 %) a été supérieure à celle observée dans l'ensemble de l'économie (+ 4,0 %). La part des emplois bioalimentaires sur le total des emplois au Québec est ainsi passée de 11,9 % en 2014 à 12,1 % en 2017.

Croissance soutenue des exportations internationales

En 2017, les exportations internationales de produits bioalimentaires du Québec ont atteint 8,7 G$ (en dollars courants), en progression de 6,2 % par rapport à 2016, tandis que les importations se sont établies à 7,0 G$ (- 0,9 %). Les exportations à destination des États-Unis ont totalisé 6,0 G$, devant celles destinées à l'Union européenne (653 M$), au Japon (543 M$) et à la Chine (478 M$). De 2014 à 2017, les exportations ont connu trois années consécutives de hausse et ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 7,5 %.

Augmentation de la valeur de la production agricole

La valeur de la production agricole s'est élevée à 10,5 G$ en 2017, répartie entre les productions animales (5,3 G$), les productions végétales (3,1 G$), les ventes aux autres exploitations (1,0 G$) et les autres revenus (1,1 G$). Elle a progressé de 1,0 % par rapport à 2016. De 2014 à 2017, la production agricole a augmenté de 3,8 %.

Accroissement des dépenses en immobilisation agricole

En 2017, les dépenses en immobilisation agricole, à l'exception des activités de soutien, ont atteint 645 M$ (+ 1,0 % comparativement à 2016), partagées entre les cultures agricoles (261 M$; + 6,5 %) et l'élevage (383 M$; - 2,5 %). Entre 2014 et 2017, les dépenses en immobilisation agricole se sont accrues de 12,9 % et se sont chiffrées en moyenne à 605 M$ par année.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

