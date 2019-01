Investissements PSP continue à trouver l'angle en étant reconnu comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour une deuxième année consécutive





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est fier d'avoir été nommé l'un des meilleurs employeurs de Montréal de 2019. C'est la deuxième fois que le gestionnaire de fonds pour des caisses de retraite, qui est en pleine croissance et dont le principal bureau d'affaires se trouve au coeur du centre-ville de Montréal, est reconnu comme étant l'un des meilleurs endroits où travailler dans la métropole québécoise.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance », déclare Giulia Cirillo, première vice-présidente et chef des ressources humaines à Investissements PSP. « Nos gens passionnés et talentueux sont la raison de ce succès. Ils nous aident à créer une culture évolutive et novatrice qui nous permet de garder une longueur d'avance. Notre culture repose sur une approche de développement immersive par le biais d'un apprentissage interne et externe et d'affectations enrichissantes. Nous reconnaissons également les succès de nos employés et nous les aidons à saisir les occasions de croissance et d'avancement professionnel. »

Avec 158,9 milliards de dollars en actif sous gestion et des bureaux à Ottawa, Montréal, New York, Londres, et bientôt Hong Kong, l'organisation se consacre à des pratiques d'affaires de classe mondiale pour soutenir son effectif de premier plan en pleine expansion. Dans le cadre de son plan stratégique Vision 2021, PSP s'est considérablement transformée depuis les trois dernières années. Cette transformation s'applique à tout, depuis les pratiques d'affaires mondiales améliorées à la capacité de déployer des capitaux, en passant par un environnement de travail moderne offrant des espaces ouverts et lumineux, un café, une terrasse extérieure et une grande variété de salles de réunion thématiques, des cours de yoga, des groupes de course à pied et des journées de bénévolat.

« Tandis que PSP continue de croître et d'effectuer d'importants investissements à l'échelle mondiale, l'une de nos plus grandes forces sera toujours notre engagement envers l'inclusion et la diversité », ajoute Neil Cunningham, président et chef de la direction. « Nous sommes fiers que notre conseil d'administration ait réussi à atteindre la parité des sexes cette année, et qu'un nombre croissant de femmes occupent des postes de direction au sein de l'organisation. Nos employés nous ont aidés à bâtir une solide culture de travail qui encourage l'authenticité, la multiplicité des points de vue et beaucoup de réseautage. »

À propos des « Meilleurs employeurs de Montréal »

« Les meilleurs employeurs de Montréal » est un concours annuel organisé par les éditeurs du palmarès « Canada's Top 100 Employers ». Cette mention spéciale vise à reconnaître les employeurs de la région de Montréal qui se démarquent dans leur industrie en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs participants sont jugés selon huit critères, tels que : le milieu de travail physique, l'ambiance, la formation et le perfectionnement des compétences, la communication avec les employés, la gestion du rendement et l'implication communautaire.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 158,9 milliards de dollars au 30 septembre 2018. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Investissements PSP

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :