Moroccanoil(MD) annonce un partenariat avec une association de tennis féminin : Une grande occasion pour la plateforme INSPIRED BY WOMEN(MC)





NEW YORK, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Moroccanoil, le leader mondial des produits de beauté infusés aux huiles, est fier d'annoncer un partenariat avec la principale organisation sportive professionnelle féminine du monde, la Women's Tennis Association (WTA). En plus d'être le commanditaire exclusif de la WTA dans le domaine des soins capillaires pour la saison 2019, Moroccanoil s'associera à la WTA afin d'étendre sa plateforme INSPIRED BY WOMENMC, créée en 2014 pour inspirer, célébrer et autonomiser les femmes à l'échelle mondiale. Par le biais de la série de courts métrages numériques INSPIRED, Moroccanoil fournira aux athlètes de la WTA une plateforme internationale pour mettre en valeur les initiatives philanthropiques qu'elles soutiennent et leur contribution aux communautés du monde entier.

Le premier reportage collaboratif, publié aujourd'hui sur le site moroccanoil.com, propose un regard inspirant sur la mission que s'est donnée Madison Keys : changer les choses en travaillant avec FearlesslyGiRL, une organisation de renommée mondiale qui fait la promotion d'un environnement accueillant et solidaire pour les jeunes filles. La série se poursuivra tout au long de la saison de tennis internationale et mettra en vedette de nouvelles athlètes et des reportages aux répercussions positives.

« Notre plateforme INSPIRED BY WOMENMC est pour nous bien plus qu'une campagne; c'est un projet de toute une vie pour célébrer, inspirer et autonomiser les femmes partout au monde », affirme Carmen Tal, cofondatrice de Moroccanoil. « Nous sommes ravis de célébrer le prochain volet d'INSPIRED et d'annoncer ce nouveau partenariat avec un organisme qui partage si profondément notre vision. La légendaire fondatrice de la WTA, Billie Jean King, incarne ce que c'est que d'inspirer par l'exemple. En créant la WTA et en plaidant pour l'égalité, elle a révolutionné le monde du sport féminin. Il est donc tout à fait approprié de se tourner vers une partenaire qui symbolise vraiment ce que la force, la passion et la détermination peuvent accomplir. »

Le président de la WTA, Micky Lawler, déclare : « Nous sommes très heureux de commencer l'année 2019 en annonçant un match parfait entre Moroccanoil et la WTA. Il y a une remarquable histoire de vie derrière chacune des athlètes extraordinaires de la WTA, qui va au-delà des victoires ou des records. La série INSPIRED est une plateforme créative et positive tant pour Moroccanoil que pour la WTA. Elle permet de faire connaître la manière dont nos championnes canalisent leur passion hors terrain pour changer les choses et tracer de nouveaux chemins. »

Depuis toujours, ce sont les femmes qui inspirent les produits de beauté Moroccanoil, qui sont luxueux, performants et faciles à utiliser. De plus, Moroccanoil a toujours compris que le changement positif ne prend qu'un instant pour s'amorcer. Le parcours de la marque a commencé par un moment clé d'inspiration qui a conduit Mme Tal à révolutionner l'industrie de la beauté en créant en moins de dix ans un tout nouveau genre de soins capillaires infusés aux huiles ainsi qu'une marque emblématique.

Les admirateurs et spectateurs sont invités à participer, par l'intermédiaire des médias sociaux, à la conversation INSPIRED BY WOMENMC en partageant l'histoire d'une femme inspirante dans leur vie avec le mot-clic #InspiredByWomen. Pour de plus amples renseignements sur INSPIRED BY WOMENMC, visitez le site suivant : InspiredByWomen.com. Pour visionner le premier film INSPIRED, rendez-vous sur YouTube.com/Moroccanoil.

À propos de Moroccanoil :

Il y a dix ans, une étincelle d'inspiration a redéfini l'industrie des soins capillaires avec l'emblématique traitement Moroccanoil infusé à l'huile d'argan. À l'heure actuelle, notre passion est plus grande que jamais. Après notre vaste gamme de produits de soins capillaires infusés aux huiles de première qualité, nous avons mis au point Moroccanoil BodyMC et Moroccanoil SunMC : des collections luxueuses inspirées de la Méditerranée qui laissent la peau nourrie, naturellement radieuse et irrésistiblement belle. Aujourd'hui, les produits Moroccanoil sont offerts dans plus de 65 pays à travers le monde, et notre objectif reste intact : favoriser de belles transformations et créer des produits qui inspirent la confiance. Les produits Moroccanoil sont vendus en ligne ainsi que dans les centres d'esthétique de luxe et les spas.

Consultez notre site Moroccanoil.com. Pour une inspiration quotidienne, suivez @Moroccanoil sur Twitter et Instagram; abonnez-vous à nos tutoriels beauté sur YouTube et trouvez-nous sur Facebook!

À propos de la WTA : Fondée par Billie Jean King en 1973 sur le principe de l'égalité des chances pour les femmes dans le sport, la WTA est le leader international du sport professionnel féminin et compte plus de 2 500 athlètes représentant 100 nations rivalisant pour une somme record de 164 M$ au total. En 2018, la WTA a battu tous les records d'auditoire international avec 600 millions de spectateurs. La saison de compétition 2019 de la WTA comprendra 55 événements et quatre tournois du Grand Chelem dans 30 pays, dont le point culminant sera la finale de la WTA à Shenzhen. La bourse totale inégalée de 14 M$ récompensera les meilleures joueuses en simples et doubles de cette saison. De plus amples renseignements sur la WTA sont accessibles à l'adresse suivante : www.wtatennis.com.

SOURCE Moroccanoil

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 14:59 et diffusé par :