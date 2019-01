Fondaction investit dans AtmanCo





QUÉBEC, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement de plus de 500 000 $, Fondaction est fier d'assurer la relève de l'entreprise montréalaise AtmanCo, spécialisée dans les tests et données psychométriques pour les entreprises, et de favoriser la commercialisation de ses solutions innovantes vers de nouveaux marchés.

Division de la société ATW Tech, AtmanCo a développé une plateforme psychométrique et des évaluations scientifiques afin de fournir aux entreprises des données concises, objectives et instantanées les aidant à optimiser le recrutement de leur personnel, la rétention de leurs employés et la cohésion de leurs équipes de travail. L'investissement de Fondaction permettra le transfert de l'entreprise à Marie-Christine Drolet, directrice générale d'AtmanCo, afin d'accélérer son développement et de faciliter son expansion vers de nouveaux marchés.

Miser sur les gens

« À une ère où le bonheur en entreprise est plus important que jamais, AtmanCo offre des produits à haute valeur ajoutée qui aident les entreprises d'ici et d'ailleurs à mieux embaucher, gérer et développer leur atout le plus précieux : leurs employés. Fondaction est fier de soutenir une PME québécoise qui, grâce à l'innovation, met en valeur les gens et propulse les talents de nos travailleurs. Nous sommes d'ailleurs heureux de nous associer à Marie-Christine Drolet, une femme d'exception qui saura assurer avec brio la relève de l'organisation », souligne Geneviève Bouthillier, chef adjointe à l'investissement de Fondaction.

« L'investissement de Fondaction permettra à AtmanCo de passer à une nouvelle étape de son développement. L'efficacité de notre plateforme, qui est déjà utilisée par plusieurs grandes organisations telles que Transat, Transcontinental, Desjardins et la Banque Laurentienne, n'est plus à démontrer. Notre objectif est maintenant de conquérir de nouveaux marchés, au Québec et ailleurs, afin de poursuivre notre croissance », mentionne Marie-Christine Drolet.

Inverstir dans l'entreprenariat au féminin

Fondaction est fier de contribuer concrètement à l'entreprenariat au féminin. « Il y a parfois d'excellentes opportunités d'achat qui se présentent aux femmes, mais il faut trouver des investisseurs qui analysent un ensemble de facteurs et qui sont en mesure de voir le potentiel. Fondaction a su voir ce potentiel et a agi rapidement afin de permettre que le projet se réalise et cela a une valeur inestimable. Obtenir un premier financement représente un défi important et ce sont les premiers allers financiers qui ont le pouvoir de faire toutes la différence », souligne madame Drolet.

On investit ici

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques.

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 1,9 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 156?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1?200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Plus d'informations au fondaction.com.

SOURCE Fondaction

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 10:30 et diffusé par :