Montréal inc. lance Entreprendre au féminin





MONTRÉAL, 24 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Montréal inc. (Montréal inc.) lance Entreprendre au féminin afin d'augmenter le nombre de projets d'entreprises portés par des femmes, et les accompagner dans le succès. Il se décline en trois volets inter-reliés : Dépister l'ambition entrepreneuriale, faciliter le passage à l'action, soutenir le démarrage.



« Trop peu de femmes nous présentent des projets de démarrage. Avec l'aide de femmes membres de notre conseil d'administration et de jeunes entrepreneures lauréates, nous avons décidé de provoquer une réaction et activer l'ambition d'affaires des jeunes femmes par des actions très concrètes. On a assez discuté. On passe à l'action! » de déclarer Liette Lamonde, directrice générale Montréal inc.

Dépister l'ambition entrepreneuriale : Montréal inc. s'appuiera sur une stratégie numérique pour rejoindre les entrepreneures en devenir de 18 à 35 ans, et mobilisera son réseau d'influenceurs, associations et organisations en appui à l'entrepreneuriat ou aux femmes.

Faciliter le passage à l'action : Des capsules vidéos faisant appel à des modèles de jeunes femmes entrepreneures diversifiés aborderont tous les freins réels ou perçus par les femmes à l'étape de l'idéation. Un bootcamp d'une journée et demie, sera organisé en mai où les aspirantes entrepreneures pourront développer leur réseau, leur confiance et valider leur idée d'affaires.

Soutenir le démarrage d'entreprise : Un programme sera proposé aux femmes entrepreneures lauréates Montréal inc. qui comprendra : coaching, aide à la recherche de financement, groupes de co-développement et accès à un réseau d'affaires influent.

« BMO encourage depuis longtemps l'avancement et la visibilité des femmes entrepreneures par l'intermédiaire de nombreuses initiatives clés et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous collaborons avec la Fondation Montréal inc. dans le cadre de ce projet soutenant les femmes dans leurs activités d'entreprise, » a ajouté Claude Gagnon, président, Opérations, BMO Groupe financier, Québec.

Manifestez votre ambition entrepreneuriale : Le circuit rejoindra les femmes de 18 à 35 ans qui, de façon avouée ou non, souhaitent démarrer un projet innovant, seule ou avec des associés, pour en faire une entreprise florissante et ce dans tous les secteurs d'activité. Inscrivez-vous à ce lien pour être tenu au courant des prochaines dates importantes. www.montrealinc.ca/fr/nouvelle/entreprendre-au-feminin

Entreprendre au Féminin, qui se déroulera sur les 3 prochaines années, est présenté par BMO, en collaboration avec BDC, Explorance et la Ville de Montréal.

À propos de Montréal inc.

La Fondation Montréal inc. propulse vers le succès les jeunes entrepreneurs montréalais les plus prometteurs, par des bourses, l'accès à un réseau d'affaires de haut niveau et l'expertise de gens d'affaires bénévoles chevronnés.

La Fondation Montréal inc. remet annuellement 50 bourses allant jusqu'à 30 000 $, sans prise de participation, offre aux jeunes entrepreneurs des services à la carte flexibles et personnalisés et leur ouvre les portes du Montréal inc. grâce à son vaste réseau de 450 bénévoles d'affaires. Organisme de bienfaisance elle est financée à 80% par le secteur privé et a contribué depuis 1996 à la création de plus de 1000 entreprises.





