Le Canada investit dans la biomasse et la participation des Autochtones au secteur forestier à Prince George





PRINCE GEORGE, BC, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Notre gouvernement investit dans nos ressources - l'avantage naturel du Canada - pour renforcer la compétitivité économique tout en protégeant l'environnement. Ces investissements visent notamment les nouvelles technologies qui exploitent le vaste potentiel de la biomasse et de la bioénergie forestières.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'investissement de 589 629 $ dans trois projets de foresterie autochtone en Colombie-Britannique qui créeront de l'emploi et stimuleront l'économie locale.

Plus précisément :

Chu Cho Environmental reçoit 475 000 $ pour un projet de biothermie chez la Première Nation des Tsay Keh Dene , et ce, dans le cadre de notre engagement pour la création de bons emplois et d'une croissance économique propre. Ces fonds permettront à Chu Cho Environmental, une entreprise appartenant à la communauté, d'évaluer la faisabilité d'utiliser la biomasse pour la production de chaleur et d'électricité. Ce projet, qui débouchera sur l'aménagement de l'un des premiers systèmes de cogénération dans une communauté autochtone en Colombie-Britannique, montre comment l'innovation peut devenir source de possibilités pour les communautés éloignées.



Il s'agit du deuxième projet annoncé dans le cadre du programme L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, un programme de Ressources naturelles Canada (RNCan) qui a pour but de réduire le recours aux combustibles fossiles pour le chauffage et l'électricité dans les localités rurales et éloignées, en particulier les communautés autochtones.





. La société de développement Tzah Tez Tlee reçoit 50 000 $ pour lancer une étude de faisabilité sur un système de chauffage à la biomasse qui utilisera les résidus ligneux de la scierie pour aider la communauté de Fort Babine à réduire sa dépendance au diesel et à opérer la transition vers une économie sobre en carbone. Le financement provient de l'IFA et de l'Initiative sur les partenariats stratégiques.

Citations

« Ces projets réunissent la formation et l'innovation dont les communautés ont besoin pour saisir les possibilités futures ouvertes par notre secteur forestier. Ce sont d'excellents exemples de collaboration avec nos partenaires autochtones qui débouchent sur la création de bons emplois et de solutions de développement respectueuses de l'environnement dont bénéficieront directement les populations locales. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les communautés autochtones pour bâtir une économie novatrice, propre et inclusive. Il est fier de soutenir ces projets au moyen de l'Initiative sur les partenariats stratégiques pour les communautés autochtones qui dépendent de la forêt et de la bioéconomie forestière émergente. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Services aux Autochtones

« Le futur système de chauffage à la biomasse de la Première Nation des Tsay Keh Dene représente un changement fondamental pour cette communauté éloignée qui produit son électricité au moyen du diesel depuis près de trente ans. La Première Nation des Tsay Keh Dene s'efforce de bâtir un avenir durable et prospère tout en préservant le milieu naturel et en développant la fierté, la capacité, la résilience et l'identité de son peuple. Le soutien accordé par le Canada à ce projet est grandement apprécié et montre bien l'importance cruciale de réduire la dépendance au diesel pour la production d'électricité dans les communautés éloignées. Ce projet est un pivot puissant et résistant qui permettra à la communauté de connaître, pendant des décennies, un développement durable d'une ampleur qu'il aurait été impossible d'envisager autrement. »

Michael Tilson

Directeur général, Chu Cho Environmental

« Witset (anciennement Moricetown) a obtenu de l'aide financière de l'Initiative de foresterie autochtone. La Kyahwood Forest Products a donc pu ajouter à son usine une machine pour la fabrication de lattes et de fardages, ce qui lui permettra de fabriquer elle-même les morceaux nécessaires à sa production de bois aboutés au lieu de s'approvisionner ailleurs. Elle économisera ainsi de 16 000 $ à 20 000 $ par an, en plus de créer quatre emplois permanents, et pourra vendre les fardages/lattes excédentaires, qui constitueront une source de revenus supplémentaires. »

Stan Morris Jr

Gestionnaire, Kyahwood Forest Products

« La société de développement Tzah Tez Tlee, entreprise en propriété exclusive de la communauté autochtone de Fort Babine, est reconnaissante envers RNCan du financement fourni pour son étude de faisabilité sur un système de chauffage communautaire. Fort Babine est une communauté autochtone éloignée située au nord de Smithers (Colombie-Britannique), au milieu de plusieurs chantiers d'exploitation forestière qui laissent sur place des piles de biomasse qui sont brûlées chaque année. Elle espère évaluer la faisabilité d'un projet qui lui permettrait d'accéder à cette biomasse pour chauffer un groupe d'habitations. La réalisation du projet permettrait une utilisation plus durable du carbone laissé dans la forêt, en réduisant le recours aux combustibles fossiles pour la production d'électricité et de chaleur dans la communauté. Le projet pourrait aussi ouvrir des débouchés économiques aux membres de la communauté pour la récupération de la biomasse et l'approvisionnement du système de chauffage. »

Richard C. Braam

Directeur général, société de développement Tzah Tez Tlee

L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées

Initiative de foresterie autochtone

La science, tout simplement

Développer de nouveaux produits à partir de résidus de biomasses (Une petite tranche de science)

Nourrir la forêt... avec des restes

