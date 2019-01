Le Canada investit au Québec dans le plus vaste réseau de recharge pour véhicules électriques du pays





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Les véhicules électriques et à carburants alternatifs contribuent grandement à réduire la pollution. Comme les conducteurs canadiens font des choix plus verts qu'auparavant, notre gouvernement multiplie les solutions qui leur permettront de se déplacer tout en limitant la pollution.



L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre fédéral des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui un investissement de 5 millions de dollars pour la construction de 100 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VE) au Québec.

Construits par Hydro-Québec à l'aide de fonds de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement (IDIVECR) de Ressources naturelles Canada, ces bornes feront partie du Circuit électrique d'Hydro-Québec - le plus vaste réseau de recharge public pour véhicules électriques au Canada.

L'IDIVECR s'inscrit aussi dans le cadre du plan d'infrastructure du gouvernement du Canada Investir dans le Canada doté d'une enveloppe de plus de 180 milliards de dollars.

Les infrastructures de recharge rapide seront installées le long de routes principales, de l'Abitibi à la Côte-Nord.

Pendant le dialogue national sur l'énergie Génération Énergie , les Canadiens ont affirmé clairement que les véhicules électriques étaient essentiels à la création d'un avenir sobre en carbone pour notre pays. Le gouvernement du Canada continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créent de bons emplois, préparent un avenir vert pour le Canada et nous aident à atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques au pays et à l'international.

Par le biais de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement, le gouvernement du Canada a affecté 182,5 millions de dollars au déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu'à l'installation de stations de gaz naturel le long de routes de transport principales et de stations pour véhicules à hydrogène dans les centres métropolitains. Cet investissement prévoit également des fonds pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération ainsi que pour la préparation de codes et de normes binationales ( Canada et États-Unis) pour les véhicules à faibles émissions de carbone et les infrastructures connexes.

« Les investissements dans les infrastructures vertes permettront aux conducteurs canadiens de se déplacer plus rapidement et de façon plus écologique. En collaboration avec Hydro-Québec, le gouvernement s'emploie à construire le plus vaste circuit de recharge électrique au Canada pour s'assurer que les Canadiens ont accès à des solutions vertes et abordables. La présence d'un plus grand nombre de véhicules électriques sur nos routes réduira la pollution et créera de bons emplois dans la classe moyenne. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Grâce à nos partenaires privés, institutionnels et gouvernementaux, nous sommes en mesure de déployer de plus en plus de bornes de recharge pour supporter les conducteurs de véhicules électriques. L'électrification des transports au Québec est avantageuse pour tous puisqu'individuellement se propulser à l'électricité revient cinq fois moins cher qu'à l'essence et collectivement, car nous utilisons notre énergie propre et renouvelable pour nous déplacer. »

Éric Martel

Président-directeur général d'Hydro-Québec

