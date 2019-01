/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada célèbrera l'entente sur l'éducation des Premières Nations avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et le First Nations Education Steering Committee/





NATION DES SQUAMISH, VANCOUVER OUEST, BC, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, célèbrera la signature de l'entente tripartite sur l'éducation en Colombie-Britannique aux côtés de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, de l'honorable Rob Fleming, ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique, et de Tyrone McNeil, président du First Nations Education Steering Committee.

Date : Le mercredi 23 janvier 2019

Heure : 13 h (HNP)



Lieu :

École Xwemelch'stn Etsimxwawtxw

107, chemin Capilano

Vancouver Ouest (Colombie-Britannique)

Les médias peuvent participer par téléphone :

1-604-681-0260 (Vancouver)

1-877-353-9814 (Canada et États-Unis)

Code des participants : 96125#

