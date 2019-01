Deux humoristes à la barre de « La mort nous va si bien »





Une série web-télé qui parle de la mort, sans être mortelle

MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Coopérative funéraire du Grand Montréal propose « La mort nous va si bien », une série de sept épisodes largement diffusée où les humoristes Corbeil et Maranda démystifieront le passage obligé de la mort ainsi que les rituels funéraires.

Cette série web-télé traitera de la mort et de ses aspects connexes, des sujets qui créent habituellement un sentiment d'inconfort. Ses concepteurs ont choisi d'aborder ces thématiques de front mais sur un ton léger, à travers une série d'entrevues avec des personnalités connues et des intervenants pertinents qui toucheront les auditeurs en mariant émotions et humour, dans un contexte informatif. bit.ly/lamortnousvasibienep1

« La seule certitude que nous avons comme êtres humains est que nous serons tous appelés à mourir un jour. Si la mort fait ainsi partie de la vie, pourquoi fait-elle si peur et pourquoi est-ce un sujet tabou pour plusieurs d'entre nous ? Nous avons choisi d'aborder de front les questions délicates entourant cette étape si importante pour les familles et leurs proches », a exprimé madame Michèle Raymond, directrice générale de la Coopérative funéraire du Grand Montréal.

Depuis bientôt deux ans, la Coopérative funéraire du Grand Montréal anime une chronique dans le cadre de l'émission matinale d'une radio de la grande région de Montréal. Les réactions positives des auditeurs l'ont motivée à pousser l'audace à travers cette web-série qui s'intègre parfaitement dans la mission éducative que s'est donnée la coopérative.

« Les membres de la Coopérative funéraire du Grand Montréal ont voulu faciliter le dialogue avant le passage obligé vers la mort. Nous avons fait le pari que la série saura surprendre les Québécois et les charmer par une formule éducative, drôle, divertissante et touchante », a conclu madame Raymond.

SYNOPSIS

Chaque épisode débute en humour, avec le dynamique duo d'humoristes CORBEIL & MARANDA. Sans pour autant rire de la mort, le duo fera du stand-up et des sketchs qui introduiront la thématique de l'émission.

Par la suite, s'enchaîneront des entrevues, des capsules informatives et des témoignages, le tout entrecoupé de transitions humoristiques qui permettront aux téléspectateurs une pause bienvenue, en raison de la nature du sujet.

Différents intervenants prendront la parole : thanatologue, historien, anthropologue, spécialiste du deuil, etc.

LES THÉMATIQUES TRAITÉES DANS LA SÉRIE « LA MORT VOUS VA SI BIEN » :

Deuil

Rapport avec la mort

Préarrangement

Faits inédits

Histoire et rites

Innovations (par exemple, funérailles écologiques)

Mouvement coopératif

DIFFUSION

Cette série pourra être visionnée en intégralité sur le site de la Coopérative funéraire du Grand Montréal, www.cfgrandmontreal.com, ainsi que sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook, à compter du 7 février.

Elle sera également diffusée sur les ondes de TVA Montréal à compter du jeudi 7 février, à 15 h ainsi que sur les chaînes TVRS et TVBL, à compter du dimanche 10 février à 9 h, avec plusieurs rediffusions.

À PROPOS DE LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DU GRAND MONTRÉAL

www.cfgrandmontreal.com

Présente sur la Rive-Sud, à Laval et à Montréal, la Coopérative funéraire du Grand Montréal compte près de 20 000 membres et offre toute la gamme de services funéraires : les funérailles traditionnelles, les Funérailles Flex et la crémation. Portée par ses valeurs coopératives depuis 1978, l'entreprise entend encourager l'accès à des funérailles dignes pour tous, dans le respect des budgets et des croyances. La Coopérative funéraire du Grand Montréal fait partie de la Fédération des coopératives funéraires du Québec qui compte dans ses rangs une vingtaine de coopératives, plus de 100 points de service et environ 200 000 membres.

À PROPOS DE CORBEIL ET MARANDA

Le talent d'imitateur de François Maranda est indéniable, tandis que les compétences de Jean-Marie Corbeil pour un humour visuel sont, à ce jour, inégalées?! François Maranda est acteur (télé, cinéma, théâtre), animateur radio et télé, maître de cérémonie, auteur, imitateur, humoriste et chanteur. Jean-Marie Corbeil est à la fois humoriste, comédien, animateur et scripteur. Tous les deux font partie du duo « Corbeil et Maranda ». Leur spectacle « Naïfs », qui a récolté une nomination au Gala Les Olivier pour Mise en scène de l'année, est en tournée jusqu'en 2020.

Pour visionner les épisodes de la série « La mort nous va si bien », visitez :

https://www.youtube.com/channel/UC5KljCQHd5QtIPEU22ZvpBQ

https://www.facebook.com/cfgrandmontreal/

Le site Web de la Coopérative funéraire du Grand Montréal : http://www.cfgrandmontreal.com/

