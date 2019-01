Le gouvernement du Canada va bâtir des logements de transition pour les femmes à Calgary





Une première série de projets bénéficie d'une nouvelle enveloppe de financement en vertu du nouveau Fonds de co-investissement

CALGARY, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre au Canada.

Aujourd'hui, à Calgary, l'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral visant trois projets évalués à 27,6 millions de dollars, dont 4,74 millions de dollars pour la construction de 100 logements sur le site des installations centrales du YW Calgary, situées dans la communauté d'Inglewood, au centre de Calgary.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux apports de fonds d'autres partenaires, notamment Infrastructure Canada, le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta et la Ville de Calgary, ce projet de YW Calgary fournira une maison d'hébergement ou de transition à 100 femmes en situation de violence familiale ou aux prises avec des problèmes de pauvreté ou d'itinérance. De plus, l'espace non résidentiel sera utilisé pour offrir des programmes et des services aux clients et à la communauté. Les nouvelles installations centrales seront autant publiques que privées, sécuritaires qu'ouvertes; bref, elles réuniront en un seul lieu une plateforme communautaire active et un sanctuaire de quiétude.

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), notre gouvernement fournit de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin ici, à Calgary, et dans tous les coins du pays. C'est pourquoi, au moins 25 % de la SNL appuiera des projets ciblant spécifiquement les besoins particuliers des femmes et des filles. Les ensembles comme ceux des installations centrales de YW Calgary fournissent davantage qu'un endroit sûr et abordable où vivre; ils sont le gage d'une vie meilleure pour celles qui en feront leur chez-soi. Investir dans le logement, c'est investir dans l'avenir. C'est bon pour le bien-être de nos familles, de nos communautés et de l'ensemble du pays. » - L'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre

« YW Calgary travaille avec les femmes et les familles pour les aider à bâtir un avenir meilleur dans la communauté depuis plus de 100 ans. Ces investissements du gouvernement du Canada dans les installations centrales de YW permettront d'offrir des logements de soutien sécuritaires à 100 femmes vulnérables de Calgary. Les nouvelles installations offriront aux femmes et aux familles un espace digne et accessible où elles pourront grandir et guérir au sein de leur communauté. » - Sue Tomney, présidente et chef de la direction, YW Calgary

Dans ses nouvelles installations, YW Calgary espère atteindre des économies d'énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Tous les logements et les aires communes de l'édifice seront accessibles grâce à l'application des principes et 20 logements seront entièrement accessibles.

YW Calgary est un organisme de bienfaisance dirigé par des femmes qui vise à répondre aux besoins des femmes et des filles depuis 1910. Il offre une vaste gamme de services et de programmes, notamment en matière de santé et de bien?être, de services aux enfants, d'hébergement et de logement de transition pour les femmes et leurs enfants, d'emploi et de formation pour améliorer les possibilités pour les femmes, et de soutien aux personnes ayant une déficience développementale.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux personnes dans le besoin : femmes et enfants fuyant la violence familiale, aînés, peuples autochtones, personnes handicapées, personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, anciens combattants et jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Des investissements sont également prévus en vertu du FNCIL pour appuyer la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour les victimes de violence familiale et la création d'au moins 7 000 nouveaux logements abordables pour les personnes âgées et 2 400 nouveaux logements abordables pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

