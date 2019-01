La TD lance une application de demande de prêt hypothécaire en ligne novatrice





La TD dévoile une nouvelle application dans une série d'outils numériques pour offrir plus de commodité et améliorer la confiance dans le processus d'achat d'une propriété

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui le lancement de son application de demande de prêt hypothécaire en ligne - une solution numérique intégrée conçue pour rendre plus facile et pratique le processus d'achat d'une propriété pour les clients. Le lancement illustre l'engagement continu de la TD à offrir une expérience omnicanal fluide qui aide les clients à réaliser leur rêve d'être propriétaires et à se sentir plus en confiance quant à leurs finances.

Que ce soit en ligne, en succursale ou avec un spécialiste hypothécaire mobile TD, nous offrons aux clients en processus d'achat de propriété des options proactives et personnalisées pour travailler avec nous quand, où et comment ils le souhaitent. La nouvelle application de demande de prêt hypothécaire en ligne est offerte aux Canadiens sur tous les appareils et comprend toutes sortes de fonctionnalités, notamment un accès en tout temps, la possibilité d'enregistrer une demande et de la reprendre plus tard et de faire le suivi du dossier, et le téléchargement de documents. La TD compte une équipe de spécialistes hypothécaires prêts à aider les clients dans leur demande en ligne pour que ces derniers puissent toujours avoir de l'assistance durant le processus.

« Nous continuons à concevoir des solutions pour offrir une expérience personnalisée et connectée durant le processus d'achat d'une propriété, affirme Pat Giles, vice-président, Crédit garanti par des biens immobiliers à la TD. L'achat d'une maison est une grande étape financière pour les Canadiens, et notre objectif est de rendre le processus plus facile et pratique pour concrétiser leur rêve d'achat d'une propriété. »

La nouvelle application de demande de prêt hypothécaire en ligne est le dernier ajout à la gamme grandissante d'outils en ligne et en personne de la TD concernant les prêts hypothécaires, notamment :

La demande de préapprobation de prêt hypothécaire en ligne de la TD, qui aide les clients à magasiner un prêt hypothécaire en toute confiance et qui leur fournit une préapprobation en ligne en aussi peu que cinq minutes avec une retenue de taux pendant 120 jours.

Le calculateur d'accessibilité hypothécaire de la TD, qui permet aux acheteurs potentiels d'une propriété de connaître combien ils peuvent se permettre et qui inclut des liens vers des inscriptions immobilières actives correspondant au budget et choix de quartier des clients.

Pour en savoir plus sur le parcours du propriétaire de la TD, visitez le https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/produits/prets-hypothecaires/

