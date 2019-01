David Saint-Jacques : osez explorer... la Terre! - Lancement d'une nouvelle activité éducative qui fait appel à des photos prises de l'espace





OTTAWA, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) David Saint-Jacques profite de sa présence à bord de la Station spatiale internationale pour explorer la Terre. De cet endroit, il observe notre planète pour mieux comprendre ses caractéristiques géologiques, environnementales et écologiques.

Lors d'une communication en direct avec la Terre aujourd'hui, David Saint-Jacques a lancé « Explorer la Terre », une activité en ligne où ses photos de la Terre prises en orbite serviront à fournir des explications scientifiques sur le fonctionnement de la Terre. Les photos, géolocalisées sur une mappemonde, montrent des caractéristiques géologiques ou artificielles et sont accompagnées de renseignements scientifiques détaillés et accessibles. Elles soulignent aussi le rôle majeur des satellites dans la surveillance de la planète.

En présence de l'astronaute de l'ASC Jenni Sidey-Gibbons et d'élèves de la région d'Ottawa, David Saint-Jacques et la Dre Roberta Bondar, la première femme astronaute du Canada, ont échangé sur leur expérience du fait de voir la Terre depuis l'espace, fait part de l'effet de cette expérience sur leur vie et parlé de l'importance de protéger l'environnement.

Cette activité est destinée aux enseignants et aux élèves de la 4e année à la 5e secondaire, mais tout le monde peut regarder la collection de photos des merveilles de la Terre prises depuis l'espace.

Citations

« Le Canada est un chef de file du domaine de l'observation de la Terre depuis 25 ans. Grâce à nos satellites d'exception, l'activité Explorer la Terre donnera la chance aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement de la Terre et les incitera à poursuivre des études en science, en technologie, en génie ou en mathématiques. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« J'ai toujours été fasciné par notre planète. Là où je me trouve maintenant, j'ai la chance de pouvoir l'observer sous une perspective tout à fait différente. Je veux vraiment communiquer cette perspective unique aux élèves et aux Canadiens. J'espère qu'avec mes photos, ils souhaiteront mieux comprendre le fonctionnement de notre planète et que ces connaissances nous inciteront tous à mieux la protéger. »

David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

« La première fois que j'ai été à bord de la navette Discovery en 1992, un de mes rôles était de photographier notre planète. La perspective remarquable que j'en ai eue alors m'a fait voir la science, l'avenir de la Terre et même moi sous un tout nouveau jour. Je crois sincèrement que nous pouvons, avec des photos et des oeuvres d'art, sensibiliser la population et approfondir les connaissances dans les domaines de la science et de l'environnement. Cette activité comprend ces deux aspects. »

Roberta Bondar, ancienne membre du corps des astronautes canadiens, scientifique, photographe naturaliste et paysagiste professionnelle, auteure, fondatrice de The Roberta Bondar Foundation

En bref

Explorer la Terre est le fruit d'une collaboration entre l'Agence spatiale canadienne, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada , The Roberta Bondar Foundation, Canadian Geographic Éducation, la Société géographique royale du Canada et l'Université Western.

Deux astronautes canadiens, le Dr David Saint-Jacques et la Dre Roberta Bondar, participent à l'activité Explorer la Terre, où ils feront connaitre leur perspective sur la Terre afin de raconter l'histoire de notre planète et de montrer l'effet de l'activité humaine sur l'environnement. La Dre Bondar est aussi une photographe naturaliste et paysagiste professionnelle. Dans le cadre de cette activité, en plus de fournir certaines de ses oeuvres photographiques, elle transmettra ses connaissances sur les voies migratoires des oiseaux et les répercussions du changement climatique sur le comportement et l'habitat des oiseaux.

et la Dre Roberta Bondar, participent à l'activité Explorer la Terre, où ils feront connaitre leur perspective sur la Terre afin de raconter l'histoire de notre planète et de montrer l'effet de l'activité humaine sur l'environnement. La Dre Bondar est aussi une photographe naturaliste et paysagiste professionnelle. Dans le cadre de cette activité, en plus de fournir certaines de ses oeuvres photographiques, elle transmettra ses connaissances sur les voies migratoires des oiseaux et les répercussions du changement climatique sur le comportement et l'habitat des oiseaux. De nouvelles photos et du contenu inédit seront ajoutés toutes les semaines jusqu'à la fin de la mission de David Saint-Jacques .

Liens connexes

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

