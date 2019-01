Le gouvernement du Canada va bâtir des logements sûrs et abordables à Montréal





Premiers ensembles financés par le nouveau Fonds national de co?investissement pour le logement

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Montréal, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral visant trois projets évalués à 27,6 millions de dollars, dont plus de 12,8 millions de dollars pour la construction des 78 logements de l'ensemble Première Porte, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville à Montréal.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux apports de fonds d'autres partenaires, notamment la Caisse d'économie solidaire Desjardins, l'ensemble que va construire la Société de Gestion Querbes procurera un logement à 78 familles et personnes seules, dont des nouveaux arrivants. Ces derniers bénéficieront également de services de soutien pour les aider dans leur processus d'intégration. Ces services seront offerts en partenariat avec le Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement (ROMEL).

« Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, une initiative historique du gouvernement du Canada, un plus grand nombre de Canadiens trouveront des logements sûrs, accessibles et abordables dans des communautés où leur famille pourra s'épanouir et où leurs enfants pourront apprendre et grandir. Le premier groupe de projets annoncés aujourd'hui en vertu du Fonds national de co-investissement pour le logement s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'une décennie par notre gouvernement, soit de rendre les logements plus abordables. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui voit loin et qui travaille dans un esprit de collaboration avec tous ses partenaires, afin de permettre à tous les Canadiens de se bâtir une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur communauté. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Notre gouvernement s'efforce de rendre le logement plus abordable ici, à Montréal, et partout au Canada, afin que les familles n'aient pas à choisir entre payer le loyer ou l'épicerie. Première porte en est un bel exemple. Les familles devraient pouvoir vivre, grandir et travailler dans un quartier qui répond à leurs besoins et avoir la stabilité et les possibilités qui leur permettent de réussir. Investir dans le logement, c'est investir dans notre avenir - c'est bon pour le bien-être de nos familles, de nos communautés et de notre pays tout entier. » - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée fédérale d'Ahuntsic-Cartierville

« Si l'intégration est la clé de la participation à la société et de l'épanouissement, le logement est la clé de l'intégration. C'est avec plaisir que nous accueillons l'annonce du Ministre Duclos de l'appui accordé au projet « Première Porte » dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement et le Fonds national de co-investissement pour le logement. En ce qui concerne le ROMEL, c'est un rêve qui va se réaliser grâce à cet appui, le rêve de pouvoir accueillir des nouveaux arrivants dans des logements salubres et à prix abordables et leur donner la chance de se lancer dans leur processus d'intégration sur une base solide. » - Mazen Houdeib, directeur général du ROMEL et de la Société de Gestion Querbes

« Offrir un logement communautaire de bonne qualité aux nouveaux concitoyens, quelle sécurité, quel lieu d'apprentissage du pouvoir participatif et de la force de prendre des décisions en groupe. Offrir des logements décents à coût abordable demeure encore aujourd'hui l'un des enjeux urbains des plus importants, au Québec, comme partout dans le monde. Pour répondre à ce besoin pressant, notre équipe spécialisée travaille en collaboration étroite avec le ROMEL et l'ensemble des partenaires de l'habitation sociale et communautaire, et ce, pour s'assurer du financement adéquat et de la viabilité des projets. » - Marc Picard, directeur général de la Caisse d'économie solidaire Desjardins

Les coûts de construction de Première Porte sont estimés à 16,3 millions de dollars.

Le nouvel immeuble permettra d'atteindre des économies d'énergie de 26,1 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 26,9 % par rapport aux exigences de l'édition 2015 du Code national de l'énergie pour les bâtiments.

Tous les logements et toutes les aires communes de l'immeuble seront accessibles grâce à l'application des principes de la conception universelle et 17 unités seront entièrement accessibles.

Au moins 24 logements seront abordables, leur loyer correspondant à 80 % du loyer médian du marché.

Fondée en 1983, la Société de Gestion Querbes Inc. a pour mission d'aider les nouveaux arrivants à surmonter les difficultés auxquelles ils font face en leur procurant des logements à court, moyen et long terme qui répondent à leurs besoins au chapitre de la qualité, du prix et de la sécurité. Disposant d'un logement sûr et abordable, les nouveaux arrivants peuvent se concentrer sur les autres choses qu'ils doivent faire pour s'établir dans leur nouveau pays.

La Caisse d'économie solidaire est la Caisse de l'habitation communautaire au Québec. C'est son secteur d'investissement le plus important. Elle le finance à plus de 350 millions de dollars, et ce, partout au Québec. Plus de 650 organismes d'habitation communautaire ont choisi d'être membres de la Caisse d'économie solidaire.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux personnes dans le besoin : femmes et enfants fuyant la violence familiale, aînés, Autochtones, personnes handicapées, personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, anciens combattants et jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

