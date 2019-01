Le Canada finance le premier immeuble résidentiel de grande hauteur à consommation nette zéro, à London, en Ontario





LONDON, ON, le 22 janv. 2019 /CNW/ - L'efficacité énergétique est profitable pour nos maisons, nos quartiers, notre environnement, notre économie et nos portefeuilles. Les investissements fédéraux dans des projets écoénergétiques novateurs stimulent la croissance économique, facilitent notre transition vers un avenir axé sur l'énergie propre et créent de nouveaux emplois pour les Canadiens dans la classe moyenne.

La députée de London-Ouest, Kate Young, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, l'investissement de 3,9 millions de dollars dans la construction d'un immeuble résidentiel de grande hauteur à vocations multiples dans l'écoquartier West 5, à London. Cet immeuble à consommation énergétique nette zéro sera le premier du genre au Canada.

En plus de démontrer la faisabilité de la consommation énergétique nette zéro à l'échelle d'une collectivité, l'immeuble pourrait inciter l'industrie canadienne du bâtiment au changement, en phase avec l'engagement de notre gouvernement à faire appel aux énergies renouvelables pour préparer un avenir fondé sur l'énergie propre et pour faciliter l'atteinte de nos objectifs climatiques. Les bâtiments à consommation énergétique nette zéro sont conçus et construits de manière à produire au moins autant d'énergie qu'ils en consomment annuellement.

Financé par le Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, l'immeuble H?lio de Sifton Properties Limited comportera un système de contrôle qui en optimisera le rendement énergétique, un système qui pourrait devenir une ressource précieuse pour l'industrie dans les années à venir.

L'annonce faite aujourd'hui cadre avec le plan issu de Génération Énergie , un dialogue national sur l'énergie pendant lequel les Canadiens ont affirmé clairement que la transition vers les énergies propres n'était pas un luxe, mais une nécessité pour bâtir un avenir sobre en carbone. Le Canada continuera de soutenir des projets axés sur l'énergie propre qui créent de bons emplois, soutiennent l'investissement et la compétitivité de l'industrie, ouvrent la voie à un avenir vert et nous aident à atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques à l'échelle planétaire.

« En faisant la démonstration d'un type de construction à consommation énergétique nette zéro inédit sur le marché des immeubles résidentiels de grande hauteur, ce projet pourra servir de modèle pour l'avenir. Grâce à des pratiques écoénergétiques et à des technologies d'énergies renouvelables, il crée de nouveaux emplois et protège notre environnement. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Pour les entreprises canadiennes, l'efficacité énergétique est l'une des façons de contribuer concrètement à notre marche vers un avenir plus propre, plus vert. Notre gouvernement est fier de s'associer à Sifton Properties pour ce projet tout à fait révolutionnaire. »

Kate Young

Députée de London West

« Conçu et construit pour avoir un rendement énergétique de 77 % supérieur à celui d'un immeuble comparable qui respecterait l'actuel code du bâtiment de l'Ontario, H?lio sera l'immeuble de grande hauteur le plus écoénergétique au Canada. C'est un exploit, et il est indéniable que le Programme d'innovation énergétique nous a permis d'aller plus loin que nous ne l'avions cru possible. H?lio sera un ajout formidable à l'écoquartier West 5. »

Richard Sifton

Président, Sifton Properties

Immeubles de grande hauteur à utilisation mixte et à consommation énergétique nette zéro

