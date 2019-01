Craig Muir nommé président, Pétrole et gaz, à compter d'avril 2019





MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer que Craig Muir succédera à Christian Brown à titre de président, Pétrole et gaz, à compter d'avril 2019. En poste aux Émirats arabes unis, Craig relèvera directement de Neil Bruce, président et chef de la direction, et siégera au comité de direction.

« Je suis ravi de la nomination de Craig Muir, a commenté Neil Bruce. À titre de professionnel chevronné, Craig possède une brillante feuille de route, et il assurera une transition harmonieuse à la suite des réalisations accomplies sous la direction de Christian Brown au sein de notre secteur Pétrole et gaz. Cette année, nous mettons l'accent sur la croissance mondiale, et Craig adhère pleinement à nos objectifs stratégiques. Il sera prêt à faire face à de nouveaux défis lorsqu'il intégrera l'équipe dans quelques mois. »

Craig Muir se joint à SNC-Lavalin de Petrofac, où il est actuellement chef des affaires commerciales du groupe et membre du comité de direction. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du pétrole et du gaz sur terre et en mer. Il a travaillé dans de nombreux endroits au sein du Royaume-Uni, du Moyen-Orient, de la Communauté des États indépendants (CEI) et de l'Extrême-Orient. Il a été responsable de la direction, de la gestion et de la réalisation de grands projets, du déploiement d'activités efficaces et du développement de moyennes et grandes entreprises dans de nouveaux secteurs de services et régions.

Avant d'occuper ce rôle commercial, il a dirigé l'équipe de l'ingénierie et des services-conseils de Petrofac, où il était responsable de la prestation, du rendement, de la croissance stratégique et du développement de tous les services remboursables. Cela comprenait la réalisation de projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (IAGC), la gestion de projet, l'ingénierie, l'exploitation et l'entretien de projets existants, la gestion des actifs, la gestion de puits, ainsi que la formation et les compétences. Avant Petrofac, Craig a passé sept ans à AMEC, plus récemment en tant que vice-président directeur, Moyen-Orient, Afrique et CEI. Au début de sa carrière, il a travaillé au sein de KBR, de Brown & Root et d'AOC. Il possède une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Strathclyde et de l'expérience en génie mécanique et génie de la production.

Christian Brown

Christian Brown s'est joint à l'équipe de SNC-Lavalin en 2014, lors de l'acquisition de la société Kentz, où il était chef de la direction. Il a ensuite assumé un rôle d'expansion de l'entreprise, où il a dirigé l'acquisition de WS Atkins plc, avant de reprendre le poste de président du secteur Pétrole et gaz afin de miser davantage sur le développement des affaires et la prestation des services à la clientèle. Christian restera en poste jusqu'à l'été 2019 afin d'assurer une transition harmonieuse et ordonnée avec Craig Muir.

« Je tiens à remercier Christian pour son apport à SNC-Lavalin et tout ce qu'il a accompli pour nous au cours des cinq dernières années, dont les acquisitions réussies de Kentz et d'Atkins, ainsi que la direction efficace du secteur Pétrole et gaz durant une période de ralentissement de l'industrie, a conclu Neil Bruce. Je remercie tout particulièrement Christian d'avoir repris la direction du secteur Pétrole et gaz au cours de la dernière année et demie, et de veiller à la transition avec la nouvelle direction. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions couvrant le cycle complet des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures, Énergie propre, Énergie nucléaire et ICGP (Ingénierie, conception et gestion de projets). Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des entreprises de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la gestion de projet, maintenant intégrée dans nos secteurs. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 07:45 et diffusé par :