EdgeConneX poursuit son expansion d'Edge en Europe avec l'acquisition d'un centre de données à Munich, en Allemagne





Le site de Munich devient le 9e centre de données d'EdgeConneX en Europe

HERNDON, Virginie, 21 janvier 2019 /PRNewswire/ -- EdgeConneX®, entreprise pionnière dans le développement de centres de données en périphérie du réseau (« edge »), annonce aujourd'hui avoir acquis des actifs stratégiques de centres de données dans le centre de Munich, en Allemagne, à l'adresse Landsberger Strasse 155. Reflétant le besoin de répondre à la demande croissante des clients et au manque d'espace pour les centres de données bien connectés dans la région, le centre de données en périphérie du réseau d'EdgeConneX à Munich offrira aux fournisseurs de cloud, de contenu, de réseaux et d'informatique une installation neutre par rapport aux opérateurs pour qu'ils puissent déployer leur infrastructure à toute proximité de leurs clients dans la région, ce qui leur garantit une performance optimale, une sécurité, une disponibilité et une rentabilité à toute épreuve pour leurs services. Dans le cadre de l'accord, les fournisseurs de services réseau et les clients actuels continueront d'exploiter le réseau primordial et l'infrastructure de peering (interconnexion d'égal à égal) du centre de données.

« Munich représente un marché historiquement important pour le peering du réseau et du contenu et connaît aujourd'hui une croissance significative à titre d'épicentre du cloud », commente à ce sujet Dick Theunissen, directeur général de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) chez EdgeConneX. « Si on ajoute à cela la demande des clients, principalement en termes de prestation de services dans la région et de création d'une alternative à Francfort, on comprend ce qui a motivé notre arrivée à Munich. »

Disposant de plus de 20 accès importants aux réseaux et au cloud servant de points d'ancrage stratégiques, EdgeConneX investit conséquemment pour améliorer l'infrastructure, l'exploitation et la sécurité du site de Munich. Une fois terminé, le centre de données de Munich disposera d'une capacité et d'une puissance supplémentaires pour prendre en charge la croissance et l'expansion de la clientèle. L'installation sera prête à accueillir de nouveaux déploiements des clients à partir du deuxième trimestre 2019.

« EdgeConneX apporte l'edge computing à ses clients et nous allons là où ils doivent être », poursuit M. Theunissen. « Autrement dit, notre expansion européenne consiste à offrir des installations et des services de centres de données rentables et modernes aux marchés qui en ont le plus besoin. Nous avons hâte de faire d'autres annonces tout au long de l'année. »

Avec l'expansion du marché EMEA prévue tout au long de l'année 2019, l'annonce du site de Munich s'ajoute à celle récemment faite par la société et qui porte sur l'acquisition du centre de données situé à Varsovie, en Pologne. Munich est un emplacement réseau stratégique en Europe, car de nombreux câbles à fibres optiques européens longue distance allant de Francfort à Vienne passent par les installations nouvellement acquises de l'entreprise, qui servent de point essentiel pour le déchargement du trafic et la redondance du réseau dans la région.

À propos d'EdgeConneX :

EdgeConneX propose une gamme complète de solutions pour les centres de données, de MicroEdge à Hyperscale, allant des aménagements sur mesure aux aménagements sur commande. La société travaille en étroite collaboration avec ses clients pour offrir un choix d'emplacement, d'échelle et de type d'installation. Synonyme de flexibilité, connectivité, proximité et valeur ajoutée, EdgeConneX est un leader mondial de la prestation de services destinés aux centres de données n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle échelle. Lancez votre Edge® avec EdgeConneX. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edgeconnex.com.

