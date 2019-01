eStruxture annonce son deuxième centre de données à Vancouver, qui vient plus que tripler l'espace offert aux clients de la région





Le nouvel établissement VAN-2 ajoute au portefeuille d'eStruxture 54 000 pieds carrés (5 017 mètres carrés) d'espace réservé aux centres de données, augmentant ainsi la redondance dont dispose sa clientèle

MONTRÉAL, 21 janvier 2019 /CNW/ - eStruxture, l'un des principaux fournisseurs pancanadiens de solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres, annonce planifier l'ajout à son portefeuille pour l'ensemble du pays d'un deuxième centre de données établi à Vancouver. Cette annonce, qui survient après la confirmation antérieure de l'agrandissement de son centre de données VAN-1, témoigne de la mission d'eStruxture, qui consiste à faire croître ses activités commerciales dans la région à mesure que la demande s'accélère.

« Étant un carrefour numérique connaissant une croissance rapide, Vancouver continue d'attirer des entreprises innovantes dont les charges requièrent une infrastructure de haute densité », soutient Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. « Nous sommes ravis d'offrir au marché de Vancouver un nouveau centre de données à la fine pointe de la technologie pouvant évoluer en fonction de la demande constamment grandissante de notre clientèle. »

Situé dans la municipalité de Burnaby du grand Vancouver, l'établissement VAN-2 d'eStruxture peut prendre en charge jusqu'à 30 kW par cabinet en s'appuyant sur 10 MW d'électricité, ce qui vient plus que tripler l'espace cabinet des serveurs offert aux clients de la région. Couvrant 54 000 pieds carrés (5 017 mètres carrés), il s'agit du plus vaste centre de données d'eStruxture à ce jour dans le secteur.

Situé près de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (British Columbia Institute of Technology -- BCIT) et de la route Transcanadienne, le centre VAN-2 est établi à un endroit pratique à proximité d'une source d'alimentation abondante et stable ainsi que d'une infrastructure existante et dense de fibre optique. Pour fournir à sa clientèle une meilleure redondance, eStruxture installera un anneau de fibre optique dédié entre les centres VAN-1 et VAN-2. Elle offrira aussi une connectivité directe au principal centre de colocation de Vancouver se trouvant au 555, rue Hastings. eStruxture ayant établi de solides partenariats avec des fournisseurs NaaS (network-as-a-service) de premier plan comme Megaport et IX Reach, la clientèle de l'ensemble de ses centres de données jouit de connexions privées et sécurisées la reliant à des centaines de prestataires de services, à des points d'échange Internet mondiaux (IXP) et à plus de 900 clients. La société prévoit que la 1re phase du centre de données VAN-2 sera mise à la disposition de sa clientèle dans le quatrième trimestre de 2019.

eStruxture annonce la construction du centre VAN-2 lors du PTC 2019 se tenant à Honolulu, Hawaï. Veuillez faire parvenir un courriel pour demander une rencontre sur place avec Todd Coleman.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos d'eStruxture et de ses offres de colocation, d'informatique en nuage et de réseautage, veuillez consulter le www.estruxture.com.

À propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, procure un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service orienté client tout en dépendant de ceux-ci. Parmi ces clients se retrouvent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour obtenir plus d'information, visitez le www.estruxture.com, et suivez-nous sur Twitter @estruxture et sur LinkedIn au https://www.linkedin.com/company/estruxture/.

Personne-ressource pour les médias :

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

+1.866.695.3629, poste 21

pr@estruxture.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/679185/eStruxture_Data_Centers_Logo.jpg

SOURCE eStruxture

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 14:32 et diffusé par :