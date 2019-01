Placements CI lance les Portefeuilles FNB Mosaïque CI - des fonds communs de placement de FNB proposant une répartition de l'actif professionnelle





TORONTO, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Placements CI (« CI ») est ravie d'annoncer le lancement de Portefeuilles FNB Mosaïque CI, une solution de placement qui offre tous les avantages des fonds négociés en bourse (FNB) et les rend largement accessibles grâce à une structure de fonds communs de placement.

« Ces portefeuilles rendent les FNB plus accessibles à un groupe bien plus large d'investisseurs canadiens », affirme Roy Ratnavel, vice-président principal et directeur national des ventes à Placements CI. Ils combinent les placements, qui sont détenus dans un vaste éventail de FNB, aux avantages d'un portefeuille construit professionnellement et bien diversifié - le tout en un seul placement. »

Les Portefeuilles Mosaïque CI comprennent cinq portefeuilles aux caractéristiques distinctes, qui ont été conçus pour répondre à différents objectifs d'investisseurs. Ces portefeuilles gérés activement offrent aux conseillers et aux investisseurs une solution solide en combinant les avantages d'une répartition de l'actif et d'une gestion du risque professionnelles.

Ces portefeuilles seront gérés par Gestion d'actifs multiples CI (« GAMCI »), une division de CI. L'équipe de GAMCI, dirigée par le chef des placements Alfred Lam, est composée de gestionnaires de portefeuille et d'analystes d'expérience qui sont chargés des portefeuilles d'actifs multiples, qui s'élevaient à plus de 38 milliards de dollars au 31 décembre 2018.

Le gestionnaire de portefeuille principal des Portefeuilles Mosaïque CI, Stephen Lingard, est un gestionnaire d'actifs chevronné qui possède plus de 24 ans d'expérience au sein de l'industrie, y compris en gestion de programmes de portefeuilles d'actifs multiples. En outre, M. Lingard a une vaste expérience en recherche et sélection de FNB qui sont ensuite ajoutés à des portefeuilles.

Selon M. Lingard, en plus de bénéficier des hautes compétences en matière de répartition d'actifs de GAMCI, les Portefeuilles FNB Mosaïque CI se démarquent principalement par leur composition hybride, qui comprend notamment des FNB gérés activement et des FNB à bêta intelligent de Gestion de placements First Asset, ainsi que des FNB à gestion passive de tiers.

First Asset, une filiale de CI, est une société de placement canadienne qui offre une gamme complète de solutions de FNB intelligentes. Prenant leurs assises sur de solides fondamentaux, les solutions intelligentes de First Asset mettent tout en oeuvre pour obtenir des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux de l'ensemble du marché, tout en aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers personnels.

Les Portefeuilles FNB Mosaïque CI sont largement offerts par l'entremise de conseillers financiers, y compris les conseillers financiers inscrits auprès de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.

Le lancement de Portefeuilles FNB Mosaïque CI est l'un des trois principaux lancements de nouveaux produits que CI a mis en oeuvre au cours des trois derniers mois, après celui de Mandats privés CI, une plateforme composée de 17 mandats lancée en octobre 2018, et celui de Stratégies alternatives liquides CI, consistant en trois fonds de placement alternatifs liquides qui sont offerts depuis novembre 2018. « Plus notre industrie évolue, plus les besoins de nos clients deviennent complexes. CI améliore sa gamme de produits en vue de s'assurer de continuer à fournir des placements efficaces et de grande qualité, une tarification concurrentielle et un excellent service aux investisseurs et aux conseillers, » conclut M. Ratnavel.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs rapportant des commissions s'élevaient à 166,1 milliards de dollars au 31 décembre 2018.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Ce communiqué est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être interprété comme des conseils personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d'achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer que l'information qui y est présentée était exacte au moment de sa publication. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité et n'endosse aucune responsabilité pour quelque perte que ce soit découlant de toute utilisation de l'information contenue dans la présente.

Les FNB First Asset sont gérés par First Asset Investment Management Inc. (« First Asset »), filiale de CI Financial Corp., et une société affiliée à CI Investments Inc. MCFirst Asset et son logo sont des marques d'une filiale de CI Financial Corp. Gestion d'actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc. Gestion d'actifs multiples CI et le logo Gestion d'actifs multiples CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. ©Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » et « Portefeuilles FNB Mosaïque CI » sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s'attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer » ou « être d'avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives contenues aux présentes soient fondées sur des hypothèses que CI Investments Inc. et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d'autres facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l'exige.

