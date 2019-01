Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Montréal





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Montréal.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée d'Ahuntsic-Cartierville.

Date : Le 22 janvier 2019



Heure : 9 h 45



Endroit : 11995, rue Lachapelle Montréal (Québec)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 09:57 et diffusé par :