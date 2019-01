Gestion d'actifs CIBC lance les Solutions de placement Intelli CIBC





De nouveaux portefeuilles qui offrent une façon simple et moderne d'investir

TORONTO, le 21 janv. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui le lancement des Solutions de placement Intelli CIBC, cinq portefeuilles qui offrent aux clients une approche moderne pour investir tout en tenant compte de leurs objectifs, de l'étape de leur vie et de leur profil de risque.

« Les Solutions de placement Intelli CIBC offrent à nos clients des portefeuilles modernes, gérés par des professionnels, qui sont conçus pour s'adapter aux marchés changeants et à leurs objectifs de placement, a affirmé David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC inc. Étant donné la complexité du contexte actuel des placements, nous visons à procurer la tranquillité d'esprit à nos clients, qui savent que leur portefeuille sera toujours bien géré par notre équipe d'experts ».

Chaque portefeuille des Solutions de placement Intelli CIBC comprend des placements traditionnels et non traditionnels, intégrant de façon optimale des stratégies actives et passives afin que les clients tirent profit de la perspective d'une gestion professionnelle et d'options à faible coût comme les FNB.

Les portefeuilles incluent la Stratégie de rendement absolu d'actifs multiples CIBC, un fonds de placement non traditionnel créé en octobre 2018, dont l'objectif est de générer des rendements positifs pour les investisseurs, peu importe les conditions de marché, tout en gérant la volatilité.

Ces portefeuilles, qui sont continuellement surveillés et rééquilibrés, sont conçus pour répondre aux besoins des clients, peu importe qu'il s'agisse d'investisseurs axés sur le revenu, l'équilibre ou la croissance.

« Nous savons que nos clients ont besoin de portefeuilles bien gérés et diversifiés afin de réaliser leurs objectifs, et les Solutions de placement Intelli CIBC leur offrent la valeur et l'expertise qu'ils recherchent », a ajouté M. Scandiffio.

Les Solutions de placement Intelli CIBC sont offertes dès aujourd'hui, moyennant un placement minimal de 500 $ ou des cotisations minimales de 25 $ par mois versées dans le cadre d'un plan de placements périodiques. Les frais de gestion annuels maximaux varient de 1,50 % à 1,80 % (série A) selon le portefeuille, outre les frais d'administration fixes de 0,10 % dans tous les portefeuilles.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html .

Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GACI), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient 130 G$ en novembre 2018, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

