Où partir en 2019 ? Mais à Miami, bien sûr !





MIAMI BEACH, Floride, 18 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Parmi les grandes villes des Etats-Unis, Miami est cette cité multiculturelle où aucun séjour ne se ressemble. C'est l'une des rares destinations balnéaires où l'on trouvera également des musées de renommée mondiale, des quartiers d'art, des boutiques, des restaurants et des activités de loisirs. 2019 est l'année de Miami, l'année où Catalina Hotel vous invite à venir découvrir les nouveautés (et le charme rétro inchangé) de celle que l'on surnomme la « Ville Magique ».

Si Ocean Drive reste le haut-lieu art déco de la ville, avec ses rues typiques éclairées aux néons, Miami abrite également des restaurants tenus par des chefs de renom, des musées de renommée internationale et des attractions pour toute la famille, autant de lieux qui n'existaient pas auparavant. Une balade sur Lincoln Road sera toujours empreinte de nostalgie, même si l'avenue est aujourd'hui bordée du chef-d'oeuvre architectural ultramoderne qu'est le 1111 Lincoln Road et de fabuleux bâtiments et restaurants.

En partant de South Beach, les possibilités d'exploration sont infinies. Une simple traversée de la chaussée offre une vue unique sur le Miami de 2019, avec son vaste panorama d'immeubles et son centre-ville animé. Museum Park, dans le quartier de Downtown Miami, comprend un parc public de douze hectares et deux musées majeurs, le Perez Art Museum et le Frost Museum of Science, qui ont enfin permis à Miami de se faire une place parmi les destinations prisées des amateurs de musées.

Le centre-ville vibre autour du Brickell City Centre, qui offre une multitude de divertissements de jour comme de nuit. Non loin de là se trouve le quartier de Little Havana, qui a conservé le charme du passé tout en se teintant d'une touche branchée, avec des lieux absolument incontournables tels que Ball & Chain, un établissement de musique live pour se replonger dans l'univers old school de La Havane, et Los Altos, un bar caché de Little Havana tapi à l'étage d'un restaurant mexicain et prisé aussi bien des amateurs de mezcal que des célébrités.

Le quartier récemment rénové de Design District, où les célébrités viennent acheter leurs bijoux chez Cartier tandis que les décorateurs d'intérieur se promènent dans les studios et boutiques alentour à la recherche de tissus pour les résidences balnéaires de leurs clients, était autrefois un lieu complètement désert de nuit. Ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Non loin de là, le quartier mondialement célèbre de Wynwood arbore de vieux entrepôts et des murs recouverts de graffitis. C'est sans doute le quartier le plus branché de Miami, avec ses bars, ses restaurants, ses magasins et son décor tout droit sorti du SoHo new-yorkais des années quatre-vingts.

Il est impossible de découvrir entièrement le Miami 2019 ou même les vestiges du Miami 1920 en une seule fois, d'autant plus si l'on se prévoit des journées détente à la plage, du paddle, du yoga sur la plage, des incursions dans le Wynwood de Miami Beach ou encore à North Beach ou même Aventura, dont le centre commercial est une destination shopping de légende. Laissez-vous tenter par un séjour dans l'un des hôtels rétro-chics de Miami Beach, qui offrent une combinaison parfaite de modernité et de vintage, pour garder en mémoire l'histoire de Miami et de Miami Beach. Aujourd'hui modernisés pour correspondre aux standards de 2019, des hôtels tels que le Waterside, le Catalina Hotel, Riviera South Beach et Oceanside accueillent les visiteurs dans l'ambiance chaleureuse du Miami old school et le raffinement du Miami de 2019 et au-delà. Piscines étincelantes sous le soleil, suites spacieuses, happy hours sympathiques sont parmi les temps forts et plaisirs incontournables de tout séjour à Miami. C'est ça la magie de Miami, au-delà des années qui passent.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2019 à 04:00 et diffusé par :