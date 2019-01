Décès du docteur Fernand Labrie





QUÉBEC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec grande tristesse que la direction de l'entreprise Endoceutics annonce le décès de son président et fondateur, le docteur Fernand Labrie à l'âge de 81 ans.

Diplômé de la Faculté de médecine de l'Université Laval et formé à l'Université de Cambridge en Angleterre, docteur Labrie a dédié la majeure partie de sa carrière à la recherche sur le mécanisme d'action des hormones. Il a fondé le laboratoire d'endocrinologie moléculaire de l'Université Laval qu'il a dirigé pendant 40 ans. Ses travaux l'ont amené à faire des découvertes importantes pour le traitement du cancer de la prostate. Au cours de sa prolifique carrière, docteur Labrie a dirigé le Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université Laval et a publié plus de 1 200 articles scientifiques. Plus récemment, ses travaux ont porté sur la santé des femmes. En 2006, il fonda Endoceutics qui aujourd'hui se consacre au développement et à la commercialisation de traitements pour les symptômes reliés à la ménopause.

Docteur Labrie est lauréat de plusieurs prix et distinctions, dont le Prix du Prince de Galles, la médaille du Gouverneur général du Canada, Officier de l'Ordre du Canada, Officier de l'Ordre National du Québec, Médaille du Jubilé de Diamant de la Reine et Professeur émérite de l'Université Laval.

Endoceutics est très fière des réalisations de docteur Labrie et compte poursuivre les travaux et la mission qu'il avait entrepris.

Les membres de la famille de docteur Labrie souhaitent vivre leur deuil en privé et n'accorderont aucune entrevue.

SOURCE Endoceutics

