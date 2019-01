HONOR connaît une forte croissance malgré un ralentissement de l'industrie à l'échelle mondiale





Le produit phare d'HONOR, le téléphone View20, sera bientôt lancé à l'échelle mondiale, ouvrant ainsi la voie à un début d'année 2019 prometteur pour la société

HONG KONG, 17 janvier 2019 /CNW/ - HONOR, l'une des principales marques électroniques de téléphones intelligents, a consolidé sa position de chef de file de l'industrie grâce à une forte croissance en 2018, et ce, malgré un ralentissement de l'industrie à l'échelle mondiale. Selon IDC[i], le marché mondial des téléphones intelligents a enregistré un recul de 3,1 % en glissement annuel des livraisons au cours des trois premiers trimestres de 2018, mais HONOR a fait fi de cette tendance et a plutôt connu une augmentation de 27,1 % à ce chapitre. HONOR occupe désormais la première place sur le marché des canaux de distribution en ligne haut et moyen de gamme pour la même période.

« Les produits HONOR, d'une valeur inégalée et imbattable, nous assurent le soutien des 100 millions de clients fidèles de la marque répartis partout dans le monde. Nous pensons qu'HONOR atteindra bientôt son objectif de devenir l'une des cinq premières marques mondiales de téléphone intelligent d'ici trois ans et l'une des trois premières marques d'ici cinq ans. Cette année, nous avons amélioré notre image de marque avec un nouveau logo aux couleurs vives, accompagné de notre slogan "HONOR MY WORLD" et d'une nouvelle mission pour créer un monde intelligent qui appartient aux jeunes. La nouvelle image de marque continuera de faire écho et d'accélérer la croissance de nos activités », a déclaré M. George Zhao, président d'HONOR.

Le lancement mondial du téléphone View20 d'HONOR aura lieu à Paris le 22 janvier. Ce produit phare rassemble les dernières innovations et la créativité d'HONOR. Depuis sa fondation, la société HONOR a marqué l'histoire sur tous les fronts, menant la révolution des téléphones intelligents en matière d'intelligence artificielle (IA), de performance et de conception de produits.

L'évolution d'HONOR dans le domaine de l'intelligence artificielle

L'IA est et restera le plus grand facteur de changement pour l'industrie. Selon une étude menée par PwC[ii], l'IA devrait représenter un marché de 15,7 billions de dollars au sein de l'économie mondiale en 2030. Ayant constaté cette tendance majeure, HONOR a récemment lancé l'ultime caméra intégrant l'IA pour son téléphone intelligent View20. Ce dernier exploite la puissance de calcul de l'IA et la puissance de traitement graphique qu'offre le jeu de puces Kirin 980 à double IPS et à double NPU pour rassembler l'essentiel de plusieurs photos prises successivement par la toute première caméra arrière de 48 mégapixels (résolution rendue possible grâce au capteur IMX586 de Sony) afin de créer une image en ultra haute définition de 48 mégapixels avec l'aide de l'IA.

Au fil des ans, HONOR a étonné le monde entier avec une succession de percées en matière d'IA. En effet, en décembre 2016, HONOR a lancé l'HONOR Magic, le premier téléphone de l'industrie à disposer d'un système d'IA « Magic Live » pour analyser l'écosystème et apprendre à collaborer avec les entreprises ainsi qu'aider à concevoir des applications pour le nuage. Un an plus tard, HONOR a porté le concept au niveau supérieur et a incorporé un jeu de puces dédié à l'IA, le Kirin 970, au téléphone View10 d'HONOR, ce qui lui confère de puissantes capacités en matière de reconnaissance des lieux et d'auto-apprentissage. Aussi équipé du même jeu de puces dédié à l'IA, l'HONOR 10 est doté d'une caméra intégrant l'IA 2.0 à double objectif utilisant une technologie de segmentation sémantique des images inédite dans l'industrie qui peut reconnaître en temps réel plus de 500 scénarios dans 22 catégories.

L'évolution des produits d'HONOR au chapitre de la performance

HONOR propose en permanence des mises à jour logicielles et des mises à niveau matérielles révolutionnaires pour ses téléphones intelligents afin d'offrir aux consommateurs un rendement irréprochable. HONOR a équipé la plus récente version de son produit phare, le téléphone View20, de Link Turbo, une technologie qui tire profit de l'IA et des mégadonnées pour analyser automatiquement le comportement des utilisateurs ainsi que les conditions du réseau. Cette technologie permet de basculer de façon transparente entre les réseaux Wi-Fi et 4G en plus d'accroître la vitesse de téléchargement en utilisant les deux réseaux simultanément.

De plus, HONOR a lancé une série de technologies haut de gamme l'an dernier. Le GPU Turbo, lancé en juin 2018, est une solution d'intégration matérielle et logicielle révolutionnaire qui augmente considérablement la puissance de traitement graphique de 60 % tout en réduisant la consommation d'énergie du système sur puce (SoC) de 30 %. HONOR a également lancé un système de refroidissement par liquide dont la conception comprend neuf couches thermiques et des conduites de refroidissement par liquide de qualité PC. Ce système de refroidissement permet d'accroître l'efficacité de la dissipation de la chaleur de 41 % et de réduire de 10 degrés Celsius la température de l'unité centrale du téléphone.

L'évolution des produits d'HONOR au chapitre de la conception

Lors de la conception de ses produits, HONOR accorde la priorité autant à la fonctionnalité qu'à l'esthétique. Le téléphone View20 d'HONOR est la combinaison parfaite de ces deux éléments. Le View20 est équipé de la toute nouvelle technologie d'écran d'HONOR, appelé « All-View Display » (affichage plein écran), qui présente une première mondiale, soit une caméra avant intégrée à même l'écran, et un dégradé de couleurs en forme de V vif et dynamique, rendu possible par la technologie de nanolithographie.

HONOR mène la course à l'affichage plein écran depuis le tout début, depuis l'adoption de l'écran 18:9 sans cadre par l'HONOR 7X et le téléphone View10 en 2017. Peu de temps après, HONOR a lancé l'HONOR 10 avec encoche, agrandissant encore la zone d'affichage.

HONOR s'est imposé comme chef de file dans la conception de téléphones intelligents stylisés depuis que la société a introduit les couleurs avec les modèles HONOR 8 bleu saphir (Sapphire Blue) en 2016 et HONOR 9 gris glacier (Glacier Grey) en 2017. Ensuite, HONOR est allé plus loin et a lancé le HONOR 10 et le HONOR 10 Lite dotés de dégradés de couleurs toujours changeantes et fluides, ainsi que le HONOR 8X qui arbore une double texture.

À propos d'HONOR

HONOR est l'une des principales marques électroniques de téléphones intelligents. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent une expérience utilisateur hors pair, poussent à l'action, stimulent la créativité et donnent aux jeunes les moyens de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR s'est démarquée en mettant à l'avant-plan sa propre bravoure, choisissant de faire les choses différemment et de franchir les étapes nécessaires à l'introduction des plus récentes technologies et innovations pour le bien de ses clients.

Pour en savoir plus sur HONOR, consultez notre site Web à l'adresse www.hihonor.com ou suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/honorofficial/

[i] International Data Corporation (IDC) (2018) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 2018 Q3, extrait de https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=37 [ii] PricewaterhouseCoopers (PwC) (2018) Artificial Intelligence Predictions 2019 Report, extrait de https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-predictions-2019.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/810047/HONOR_Fans_Fest.jpg

SOURCE Honor

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 15:26 et diffusé par :