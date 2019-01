Essilor Canada annonce son nouveau président





Son objectif sera de se concentrer sur la mission d'améliorer la vision pour améliorer la vie, tout en apportant ses connaissances financières et une compréhension stratégique approfondie

MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Essilor Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Christophe Perreault au poste de président. Il entre en fonction immédiatement. Christophe Perreault était auparavant Vice-président, Finances chez Essilor Canada et a occupé plusieurs postes de direction au sein d'Essilor International au cours de ses huit années au service de la société.

«?Christophe était un choix évident pour diriger Essilor Canada, apportant à la fois une compréhension stratégique profonde de notre société et de nos opérations, de solides connaissances financières, ainsi qu'un engagement indéfectible envers la mission d'Essilor d'améliorer la vision pour améliorer la vie?», a déclaré John Carrier, directeur général adjoint, Essilor.

Christophe succède à Barbara Heffez-Piper qui joindra l'équipe chargée de l'intégration d'Essilor et de Luxottica en Amérique du Nord. La société la remercie pour sa passion et ses réalisations au cours de son temps chez Essilor Canada.

«?Faire des soins de la vue et de la santé visuelle une priorité est une chose qui me passionne depuis toujours. Au Canada, la demande pour des services de correction et de protection de la vue continue de croître et les besoins en matière de santé visuelle de nombreux Canadiens ne sont pas encore adressés. Je m'engage à continuer de travailler avec notre équipe, l'industrie et nos professionnels de la vue pour sensibiliser le public à l'importance de la santé des yeux, ainsi qu'à fournir des produits et des services de la plus haute qualité pour répondre à ces besoins croissants. Nous devons nous assurer que tout le monde a accès à la meilleure vision possible pour atteindre notre objectif d'éradiquer la mauvaise vision en une génération?», a déclaré Christophe Perreault, président d'Essilor Canada.

À propos d'Essilor Canada

Les Canadiens ont des besoins visuels qui ont un impact sur leur vie, leur capacité à apprendre et à se surpasser, leur santé et leur sécurité. Nous croyons que tout le monde a le droit à une bonne vision. C'est pourquoi notre mission d'améliorer la vision pour améliorer la vie se traduit dans tout ce que nous faisons chez Essilor Canada, notamment nos produits, services, technologies, formations et initiatives philanthropiques, ainsi que notre engagement envers la santé, l'environnement et la sécurité.

Nous nous engageons à être le partenaire de choix pour les professionnels de la vue en leur offrant des solutions visuelles innovantes qui leur donneront les moyens d'avoir du succès et de créer de la valeur pour les consommateurs afin qu'ensemble, nous puissions faire une différence et aider les Canadiens à mieux voir et à mieux vivre, tous les jours.

Présente au Canada depuis 1972, Essilor est fière de soutenir la croissance de l'économie canadienne avec plus de 1000 employés, 3 laboratoires de surfaçage numérique et près de 30 laboratoires régionaux et partenaires. Essilor Canada est une filiale d'Essilor International, le numéro un mondial de l'optique ophtalmique qui investit chaque année d'importantes sommes en recherche et développement afin de créer de nouveaux produits toujours mieux adaptés aux besoins des porteurs. Essilor conçoit, fabrique et personnalise une vaste gamme de verres et de traitements distribués par les professionnels de la vue et permettant de corriger et de protéger la vision, et de prévenir les problèmes de santé visuelle. Les Canadiens peuvent faire confiance aux marques d'Essilor telles que Varilux®, EyezenMC, Crizal®, Xperio® et TransitionsMD pour leurs besoins visuels.

