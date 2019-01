Invitation aux médias - Action en appui aux travailleuses et travailleurs de l'usine GM à Oshawa





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Salon de l'auto qui s'ouvre à Montréal demain au Palais des congrès, le syndicat Unifor organise une journée d'action en appui à leurs collègues de l'usine GM à Oshawa en Ontario dont la fermeture a été annoncée récemment. Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat Unifor, profitera de l'occasion pour faire une annonce importante dans le cadre de la campagne pour sauver Oshawa.

Ainsi, environ 300 membres d'Unifor sont attendus pour visiter le salon et qui porteront un t-shirt qui lance un message simple à GM : pour vendre ici, construisez ici ! Mentionnons que parmi le groupe, une soixantaine de retraités de la défunte usine GM de Ste-Thérèse participeront à l'événement.

GM a annoncé la fermeture de son usine d'Oshawa en novembre dernier ce qui entraînera la perte de 2 600 emplois directs. Le constructeur automobile est le fabricant qui a vendu le plus tant au Canada qu'aux États-Unis l'an dernier, affichant des bénéfices records de 6 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2018.

Quoi : Annonce importante et action de soutien dans le dossier de la fermeture de l'usine GM à Oshawa



Où : Point de presse : salle Sarah Bernard, hôtel Intercontinental,

360 Rue Saint-Antoine O, Montréal, QC H2Y 3X4

Visite du salon de l'auto : Palais des congrès de Montréal



Quand : Vendredi le 18 janvier 2019

Point de presse à 10 h 30

Départ vers le Palais des congrès vers 10 h 45

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 13:41 et diffusé par :