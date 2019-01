Gespeg signe une lettre d'accord pour l'acquisition du projet de Montauban de DNA Canada Inc et se joint à Osisko Metals en tant que partenaire de coentreprise





SASKATOON, Saskatchewan, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG COPPER INC. (TSX-V: GCR) (la « Compagnie » ou « Gespeg ») est heureux d'annoncer la signature d'une lettre d'entente avec DNA Canada Inc (« DNA ») aux termes de laquelle Gespeg doit acquérir auprès de DNA tous les actifs suivants (l' « Acquisition »):

152 claims miniers et une concession minière située dans les cantons de Montauban et de Chavigny, dans le comté de Portneuf, dans la province de Québec (la « propriété »), Les bâtiments, immeubles et autres actifs et permis situés sur ou à l'égard de la propriété Les droits et obligations de DNA en vertu de la convention d'option conclue le 5 décembre 2018 entre DNA et Osisko Metals Inc. à l'égard de la propriété. (voir communiqué du 12 décembre 2018)

Cette acquisition permettra à Gespeg de développer et d'évaluer les quatre (4) parcs à résidus des productions passées qui se trouvent sur le projet de Montauban. La société a déjà commencé les travaux d'exploration et d'évaluation sur la propriété et informera ses actionnaires dans les prochaines semaines.

Sylvain Laberge, président et chef de la direction de Gespeg, a déclaré: «Nous sommes extrêmement satisfaits de cette acquisition, car elle amènera la société à un niveau supérieur. De plus, les connaissances géologiques et l'expertise technique de l'équipe d'Osisko Metals, qui agira en tant qu'opérateur pour l'exploration des métaux de base sur la propriété, constitueront une valeur ajoutée et nous permettront de nous concentrer sur les métaux précieux ».

La réalisation de l'acquisition est sujette à son approbation par les actionnaires de DNA et du TSX-V

Conditions de l'acquisition

L'acquisition doit être complétée par Gespeg en contrepartie de l'émission à DNA d'une débenture convertible d'un montant total en capital de 2 267 295$ (la « débenture »).

La débenture ne porte aucun intérêt et vient à échéance le 15 janvier 2021 et est convertible en actions ordinaires de Gespeg comme suit :



Une première tranche de 20 000 000 d'actions ordinaires de Gespeg à la date de quatre mois et un jour suivant la signature de l'entente officielle; Seulement si la première tranche de 20 000 000 d'actions visées au i) ci-dessus a été distribué à ses actionnaires par DNA, une deuxième tranche de 25 576 500 d'actions ordinaires de Gespeg à la date qui tombe 8 mois après la signature formelle; Seulement si la deuxième tranche de 25 576 500 visées au ii) ci-dessus a été distribuée par DNA à ses actionnaires, une troisième tranche de 30 000 000 d'actions ordinaires de Gespeg à la date qui tombe douze mois après la signature de la convention officielle.



DNA conservera 2% de NSR sur la totalité de la production des propriétés de métaux précieux, dont chaque moitié peu (1%) peut être rachetée pour 500 000$

Gespeg doit également i) assumer certaines dettes actuelles de DNA jusqu'à un montant de 150 000$ et ii) être responsable de tous les engagements dus à la Ville de Notre-Dame-de-Montauban et devra négocier un nouveau avec-il.

À propos de Gespeg Copper Resources Inc. : Gespeg est une société d'exploration axée dans des régions sous-explorée « Gaspé et Montauban, Québec ». Avec une équipe de direction dédiée, l'objectif de la société est de créer de la richesse pour les actionnaires grâce à la découverte de nouveaux dépôts.

Pour information:

Sylvain Laberge

Président et CEO

514.702.9841

Slaberge@gespegcopper.com

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Gespeg, y compris le rapport annuel, ou les documents que Gespeg dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

