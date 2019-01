Publication des résultats financiers du quatrième trimestre de 2018 de Great-West Lifeco





WINNIPEG, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2018 peu avant 8 h HE le jeudi 7 février 2019.

Les résultats feront l'objet d'une discussion à l'occasion d'une conférence téléphonique organisée par la direction de la compagnie à 15 h 30 HE le 7 février 2019. De plus amples renseignements sur les résultats financiers du quatrième trimestre de 2018 de Great-West Lifeco, ainsi qu'une présentation utilisée pendant la conférence téléphonique, pourront être consultés dans le site Web de Great-West Lifeco, à l'adresse greatwestlifeco.com/fr.

Pour accéder à la conférence téléphonique d'une heure :

par téléphone, composez le 416 340-2218 ou le 1 800 273-9672 (appel sans frais à partir de l'Amérique du Nord).

par webémission audio en direct, allez à l'adresse greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements.

La conférence téléphonique et la webémission seront archivées et accessibles ultérieurement comme suit :

en composant le 905 694-9451 ou le 1 800 408-3053 (code d'accès : 8378775#), entre le 8 février et le 9 mars 2019; ou

à l'adresse greatwestlifeco.com/fr, entre le 8 février 2019 et le 7 février 2020.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,4 billion de dollars au 30 septembre 2018, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le greatwestlifeco.com/fr.

