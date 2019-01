Avis média - Lancement des activités de la Fête des neiges de Montréal 2019

Le parc Jean-Drapeau donnera le coup d'envoi à la 36e édition de la Fête des neiges de Montréal, ce samedi 19 janvier. Pour l'occasion, les représentants des médias sont invités à venir rencontrer Boule de neige et toute la grande famille de la Fête...

bubly, la boisson à base d'eau pétillante pleine de saveur et de personnalité de PepsiCo lancera sa toute première publicité du Super Bowl, un message de 30 secondes intitulé « Can I have a bublé? » mettant en vedette le chanteur canadien...