Avis - Chorus Aviation Inc. participera à la 22e conférence annuelle de la CIBC à l'intention des investisseurs institutionnels à Whistler





HALIFAX, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Joe Randell, président et chef de la direction, et Jolene Mahody, vice-présidente générale et chef des Affaires financières de Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR), participeront à la 22e conférence annuelle de la CIBC à l'intention des investisseurs institutionnels à l'hôtel Fairmont Chateau Whistler le jeudi 24 janvier 2019. Voici les précisions à ce sujet :

Date : Le jeudi 24 janvier 2019



Heure : 17 h (heure du Pacifique) / 20 h (heure de l'Est)



Endroit : Fairmont Chateau Whistler, Whistler (Colombie-Britannique)

La 22e conférence annuelle de la CIBC à l'intention des investisseurs institutionnels sera diffusée sur le Web. Les analystes financiers, les représentants des médias ainsi que toute autre personne intéressée peuvent suivre la webdiffusion en direct à l'adresse suivante : www.chorusaviation.ca (sous Rapports > Présentations de la haute direction) ou au moyen du lien ci-dessous :

https://www.cibcvirtual.com/whistler2019

Veuillez noter que cette adresse URL ne sera pas active avant la date et l'heure susmentionnées. La webdiffusion sera disponible pendant 90 jours suivant la présentation.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 09:30 et diffusé par :