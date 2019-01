La plus imposante exposition publique du Québec ouvre ses portes au Palais des congrès de Montréal





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Salon International de l'Auto de Montréal, la plus imposante exposition publique de la province, s'installe au Palais des congrès de Montréal du 18 au 27 janvier prochain. Près de 200 000 visiteurs sont attendus pour cette édition où la mobilité électrique sera à l'honneur.

« C'est une fierté de pouvoir accueillir l'événement automobile le plus visité au Québec dans nos espaces parfaitement conçus pour recevoir ce type d'exposition d'envergure », s'enthousiasme Robert Mercure, président?directeur général du Palais des congrès de Montréal. « Nous sommes honorés d'être une vitrine du savoir-faire des spécialistes automobiles de la métropole tout en permettant aux passionnés de se familiariser avec les options écologiques sur le marché », poursuit-il.

Un événement comme le Salon de l'Auto nécessite la quasi-totalité des espaces du Palais et comporte des défis logistiques intéressants. Durant le montage de l'événement, les équipes du Salon et du Palais doivent coordonner le déplacement de plus de 425 véhicules lourds aux 15 quais de chargement afin de recevoir le matériel des manufacturiers automobiles et des exposants, sans compter les 500 voitures et véhicules attendus au grand plaisir des visiteurs. Cette logistique s'ajuste et s'améliore à chaque édition du Salon depuis 2002. Les installations polyvalentes du Palais sont idéales pour cette exposition publique, puisqu'elles permettent le montage de kiosques d'envergure. D'ailleurs, plus de 700 points d'accrochage seront nécessaires pour suspendre les structures et les décors imposants!

Les différentes activités de montage des infrastructures nécessaires pour le Salon de l'auto débutent dès le 7 janvier pour se terminer le 30 janvier.

Un Salon électrisant!

Avis aux passionnés, cette 76e édition du Salon de l'Auto propose un nombre record de 42 voitures électriques exposées dans les différents espaces.

Autre nouveauté cette année : Le Générateur, une zone dédiée à la mobilité électrique, permettra aux visiteurs de se familiariser avec des produits et services de l'offre électrique.

Au sein de cet espace, sur la scène Hydro-Québec, un riche programme de conférences grand public est prévu et traitera de différents aspects de la mobilité électrique. Les visiteurs du Salon de l'Auto pourront assister gratuitement aux conférences scientifiques grand public du Centre Délic ainsi que de FLO, de CAA-Québec et d'Équiterre.

Une édition sous le signe de l'innovation

Plusieurs nouveautés se sont greffées à cette édition du Salon de l'Auto, dont la mystérieuse Boîte Noire, une salle prestigieuse dans laquelle les visiteurs pourront contempler deux des trois voitures les plus rapides au monde ainsi qu'une voiture exotique entièrement conçue au Québec. Le Garage, une version revisitée de la Zone Performance, ouvrira également ses portes aux adeptes de voitures modifiées.

Le programme complet est présenté sur le site du Salon de l'Auto de Montréal :

https://www.salonautomontreal.com.

Le Palais, accessible et pratique

Situé au coeur du centre-ville, le Palais des congrès est facile d'accès en voiture, en transport en commun ou à pied, notamment par son lien direct avec le métro et le réseau piétonnier de la ville. Le stationnement du Palais situé à l'angle des rues Chenneville et Viger permet d'accéder à l'exposition sans devoir sortir à l'extérieur, et des bornes de recharge publiques sont disponibles à proximité de l'établissement pour les propriétaires de voitures électriques. Les visiteurs du Salon de l'Auto pourront également découvrir les produits et services offerts en tout temps aux Galeries du Palais.

